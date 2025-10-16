Sénégal: Massacre de Thiaroye - Remise officielle du livre blanc ce jeudi

Dakar — Le Livre blanc sur le massacre de Thiaroye sera remis au chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, jeudi, lors d'une cérémonie officielle, annonce le communiqué du Conseil des ministres.

Le Comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye avait annoncé, le 3 avril dernier, la remise de ce livre blanc sur cette tragédie perpétrée le 1er décembre 1944, mais l'échéance a été retardée par les fouilles effectuées sur le site, selon des sources officielles.

Le Livre blanc va consigner le travail de la commission relativement à "l'établissement des faits et leur rétablissement" sur cette affaire.

Le 1er décembre 1944, dans le camp militaire de Thiaroye, près de Dakar, l'armée française avait ouvert le feu sur des tirailleurs sénégalais qui réclamaient le versement de leurs soldes.

Les tirailleurs sénégalais, des soldats, originaires de pays de l'Afrique occidentale française, revenaient de la deuxième Guerre mondiale.

L'une des missions du Comité de commémoration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais est de travailler sur l'établissement des faits, compte tenu de nombreuses "manipulations" dans cette affaire qui suscite un débat entre historiens, d'une part, et entre ces derniers et les autorités publiques, d'autre part.

De fait, le massacre de Thiaroye, longtemps tu dans l'Hexagone, a été finalement reconnu par l'État français. Mais quantité de parts d'ombre subsistaient, traduisant toute la sensibilité de cette affaire.