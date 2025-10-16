Sénégal: Bassirou Diomaye Faye affirme son attachement à la réhabilitation des NEAS

Dakar — Le chef de l'État a affirmé, mercredi, à Dakar, son attachement à la réhabilitation des bibliothèques et des centres de lecture, ainsi qu'à la relance des Nouvelles Éditions africaines du Sénégal (NEAS).

"Le président de la République exprime son attachement à la réhabilitation des bibliothèques et centres de lecture sur l'étendue du territoire national, mais aussi à la relance des Nouvelles Éditions africaines du Sénégal", est-il écrit dans le dernier communiqué du Conseil des ministres.

Bassirou Diomaye Faye s'est préoccupé aussi du "projet de réécriture de l'histoire générale du Sénégal".

Les NEAS, créées en 1972 par le président Léopold Sédar Senghor (1906-2001), sont en difficulté depuis plusieurs années.

La directrice générale de cette maison d'édition, Aminata Sy, ne cesse d'appeler les pouvoirs publics à la rescousse.

Le chef de l'État va présider, ce jeudi, à Dakar, la cérémonie d'ouverture de la première édition du Forum national du livre et de la lecture.

Il préconise d"'accentuer la création littéraire sénégalaise et [a recommandé] la consolidation d'une économie du livre, par la valorisation des langues et des oeuvres nationales".

Bassirou Diomaye Faye a rendu un vibrant hommage aux générations d'écrivains et de professionnels du livre ayant contribué à la préservation de la mémoire et à la valorisation du patrimoine linguistique et culturel du pays.

Le Forum national du livre et de la lecture va aider à "promouvoir le développement du livre et de la lecture", affirme le communiqué du Conseil des ministres en citant le président de la République.