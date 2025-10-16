Sénégal: La pêche sportive sénégalaise va démarrer sa saison 2025-2026 au cours du week-end prochain

Dakar — La Fédération sénégalaise de pêche sportive (FSPS) annonce le lancement, au cours du week-end prochain, de la saison 2025-2026, qui va démarrer par un concours amical de pêche au gros.

Plusieurs compétitions sont prévues en novembre et décembre 2025, selon un communiqué de son président, Massar Sarr.

Le 15 novembre aura lieu, à Lompoul (ouest), un concours de surf casting, une compétition pratiquée à partir du rivage.

Un concours de pêche au thon est prévu les 15 et 16 novembre 2025, selon la même source. Elle précise que les meilleurs pêcheurs du pays y prendront part.

Du 28 au 30 du même mois, les clubs sénégalais de pêche sportive vont participer au challenge Abdou-Ghoth-Diouf, du nom d'un ancien président de la fédération, décédé en 2024.

"Cette compétition rendra hommage à une figure respectée du monde de la pêche. C'est l'un des évènements phares du calendrier", affirme Massar Sarr.

Selon lui, la Ngor Marlin Cup est prévue du 12 au 14 décembre 2025. La Fédération sénégalaise de pêche sportive organise cette compétition pour "mettre en lumière l'agilité et la stratégie des équipes en quête du mythique marlin", un gros poisson osseux.

Les 27 et 28 décembre seront consacrés au concours de palangrotte-jig, une compétition destinée à des pêcheurs utilisant soit la palangrotte, une technique basée sur l'usage du plomb et de plusieurs hameçons, soit le jig, une pêche verticale menée à l'aide d'un leurre métallique.

Le communiqué ajoute que toutes ces rencontres sportives serviront à "valoriser le patrimoine maritime sénégalais".