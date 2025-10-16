Sénégal: Bassirou Diomaye Faye pour une accélération des programmes de construction de promotion de logements

Dakar — Le chef de l'Etat a exhorté mercredi le Premier ministre Ousmane Sonko à procéder à l'accélération de la mise en oeuvre des programmes de construction et de promotion de logements.

"Le président de la République demande au Premier ministre de prendre toutes les mesures et dispositions idoines, en vue d'accélérer la mise en oeuvre des programmes de construction de logements sur l'étendue du territoire national", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Au cours de la réunion hebdomadaire, le chef de l'Etat a souligné que "l'accès à un logement décent et abordable demeure une préoccupation majeure de nos compatriotes, surtout des ménages".

Le président Faye a demandé au gouvernement de "veiller à une maitrise préventive de l'accès au foncier à travers la montée en puissance des actions de la Société d'aménagement foncier et de restructuration urbaine, mais également le développement complémentaire de nouveaux projets innovants par la SN HLM et la SICAP SA, notamment".

Il a aussi demandé au secrétaire d'Etat chargé du Logement, Momath Talla Ndao, de "veiller à un meilleur encadrement des projets d'aménagement et de construction de logements initiés par les coopératives d'habitat, en procédant à un contrôle systématique de la réalisation des voies et réseaux divers et des équipements collectifs et à leur cohérence avec la réalisation des grandes infrastructures publiques".

Le chef de l'Etat a insisté sur la nécessité d'évaluer les missions et actions du Fonds de l'habitat social afin de conforter sa véritable place comme instrument levier de promotion de l'accès au logement.

"Dans cette dynamique, il demande au secrétaire d'Etat chargé du Logement, en liaison avec le ministre de l'Urbanisme et des Collectivités territoriales et le ministre des Finances et du Budget, d'engager des concertations avec les acteurs publics (Caisse de dépôts et de consignations et Banque de l'habitat du Sénégal) et privés du secteur financier, en vue d'asseoir un système de financement efficace du logement au Sénégal", rapporte le texte.

La même source a ajouté que le président Bassirou Diomaye Faye "s'est beaucoup appesanti sur l'importance d'accentuer la réalisation de programmes de logements dans les régions, notamment dans les pôles universitaires".

Il a demandé au Premier ministre, Ousmane Sonko, de tenir prochainement un Conseil interministériel sur le Logement.