Burkina Faso: Bankui et Sourou - Un cross populaire pour annoncer le 2e lancement de Faso Mêbo

16 Octobre 2025
Sidwaya (Ouagadougou)

Les régions du Sourou et de Bankui (ex-Boucle du Mouhoun) s'apprêtent à lancer pour une deuxième fois, l'initiative présidentielle Faso Mêbo pour davantage mobiliser les populations de la région autour de ce projet bâtisseur.

Après un premier lancement régional à Boromo dans la province des Balé, le 19 septembre dernier, les régions de Bankui et du Sourou s'apprêtent à lancer pour la deuxième fois l'initiative présidentielle Faso Mêbo. La cérémonie est prévue pour se dérouler au cours de cette journée du jeudi 16 octobre 2025 à la place des Martyrs de Dédougou.

Avant le lancement à la lettre, les populations, avec à leur tête le gouverneur de la région Babo Pierre Bassinga, ont organisé tôt ce matin un cross populaire. Parties du haut-commissariat, elles sont passées par le rond-point de la Femme pour rallier la place Melon gare après avoir contourné le grand marché de Dédougou.

Par la suite, les marcheurs sont passés par le rond-point Nazi Boni avant de se retrouver d'où ils étaient partis. Là, ils ont observé une séance d'aérobic pendant une bonne trentaine de minutes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette matinée sportive se veut un acte introductif du deuxième lancement de l'initiative Faso Mêbo dans la région. Elle a été refermée par une montée solennelle des couleurs nationales au haut-commissariat de Dédougou.

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2025 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.