Burkina Faso: Bankui et Sourou - Un cross populaire pour annoncer le 2e lancement de Faso Mêbo

Les régions du Sourou et de Bankui (ex-Boucle du Mouhoun) s'apprêtent à lancer pour une deuxième fois, l'initiative présidentielle Faso Mêbo pour davantage mobiliser les populations de la région autour de ce projet bâtisseur.

Après un premier lancement régional à Boromo dans la province des Balé, le 19 septembre dernier, les régions de Bankui et du Sourou s'apprêtent à lancer pour la deuxième fois l'initiative présidentielle Faso Mêbo. La cérémonie est prévue pour se dérouler au cours de cette journée du jeudi 16 octobre 2025 à la place des Martyrs de Dédougou.

Avant le lancement à la lettre, les populations, avec à leur tête le gouverneur de la région Babo Pierre Bassinga, ont organisé tôt ce matin un cross populaire. Parties du haut-commissariat, elles sont passées par le rond-point de la Femme pour rallier la place Melon gare après avoir contourné le grand marché de Dédougou.

Par la suite, les marcheurs sont passés par le rond-point Nazi Boni avant de se retrouver d'où ils étaient partis. Là, ils ont observé une séance d'aérobic pendant une bonne trentaine de minutes.

Cette matinée sportive se veut un acte introductif du deuxième lancement de l'initiative Faso Mêbo dans la région. Elle a été refermée par une montée solennelle des couleurs nationales au haut-commissariat de Dédougou.