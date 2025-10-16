La Maison russe à Brazzaville a accueilli, le 15 octobre, l'exposition itinérante de la photographie marquant le 80e anniversaire de l'Organisation des Nations unies (ONU). Une exposition qui s'inscrit dans la dynamique de mémoire, de dialogue et d'engagement en faveur des idéaux portés par cette organisation.

L'exposition se déroulera également à l'Institut français du Congo, au Centre Zola, ainsi qu' aux Universités Denis-Sassou-N'Guesso et Marien-Ngouabi. Elle est consacrée à l'évolution de la coopération entre le Congo et les Nations unies.

Au total, vingt-sept tableaux exposés sont répartis en deux sections. La première, à caractère historique, retrace les grandes étapes de l'adhésion du Congo à l'ONU et met en lumière la constance de son engagement en faveur du multilatéralisme ainsi que la qualité des relations diplomatiques entretenues avec cette institution.

La seconde, quant à elle, illustre l'impact concret des interventions du système des Nations unies en partenariat avec le gouvernement congolais sur le quotidien de la population, mettant en exergue des femmes, des filles et des enfants, grâce à des actions coordonnées et ciblées.

A cet effet, dans le contexte d'assistance nutritionnelle des Nations unies auprès de 177 Centres de santé intégrés pour le traitement et la prévention aigue, par le truchement du Programme alimentaire mondial, une bénéficiaire a témoigné: « J'ai vu du changement depuis que nous venons ici. Chacun des jumeaux a enfin pris 1 kilo, j'espère que cela va continuer ainsi ».

Ces résultats, selon la représentante résidente par intérim du Fonds des Nations unies pour la population en République du Congo, Agnès Kayitankore, illustrent leur engagement commun à promouvoir l'égalité des sexes et à renforcer l'inclusion des femmes dans tous les domaines du développement. L'autonomisation des femmes et des filles demeure une priorité transversale dans leurs actions.

Cette exposition constitue non seulement un témoignage visuel de l'histoire commune mais également une invitation à réfléchir sur les transformations nécessaires de l'édifice collectif afin de le rendre plus inclusif, plus efficace et plus résilient face aux défis du siècle.

Placée sous le haut patronage de la ministre de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des Loisirs, Lydie Pongault, cette exposition photographique, a-t-elle dit, « rappelle qu'au-delà des chiffres et des bilans, la coopération internationale est avant tout une aventure humaine. Depuis 1960, le Congo a trouvé dans les Nations unies un partenaire fidèle, engagé à ses côtés sur les chemins du développement, de la paix et de la dignité humaine».

La ministre a renchéri: « Cette exposition nous invite à assumer le chemin parcouru mais aussi à imaginer les nouveaux horizons de toutes ces coopérations, notamment dans les domaines de la création artistique, du patrimoine, de l'éducation et de l'innovation culturelle ».

Lydie Pongault a salué le système des Nations unies et son engagement constant auprès du peuple congolais, tout comme la Maison russe pour son hospitalité et son rôle croissant dans la diplomatie culturelle, sans oublier tous les artistes et partenaires qui ont rendu possible ce moment de mémoire et d'espérance.

La ministre a formulé le voeu que chacun s'inspire de cette exposition photographique et de croire dans la puissance du dialogue, en la beauté du partage et à la fécondité du regard car dans chaque image de cette exposition est une part de l'humanité commune qui s'y trouve.

La directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, s'est dite honorée d'accueillir cette exposition dans son espace. Elle a invité les Congolais et Congolaises à venir découvrir ces moments d'histoire des différentes coopérations du Congo avec l'ONU. Elle a rappelé que son pays, la Russie, héritier de l'Union soviétique, a été l'un des fondateurs de cette organisation onusienne et est membre permanent du Conseil de sécurité.

Notons que l'ouverture de cette exposition s'est déroulée en présence des ambassadeurs, des chefs des missions diplomatiques et des étudiants de la Maison russe.