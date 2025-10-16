Afrique: Coupe africaine de la Confédération - AS Otohô attendue à Maputo ce week-end

L'AS Otohô sera reçue le 19 octobre à Maputo, au Mozambique, par Ferroviario en match aller du deuxième tour préliminaire de la Coupe africaine de la confédération avant de le recevoir, le 26 octobre, soit une semaine plus tard, au stade Alphonse-Massamba-Débat. L'enjeu reste la qualification directe pour la phase de poules de la compétition que l'AS Otohô n'a plus disputée depuis la saison 2021-2022.

Le destin a voulu cette saison qu'un autre club congolais croise sur sa route une formation mozambicaine après l'élimination prématurée aux tirs au but de l'Athlétic club Léopards de Dolisie, devant Black Bulls, au cours de la double confrontation du premier tour préliminaire de la Ligue des champions.

L'AS Otohô qui fait le déplacement de Maputo connaît elle aussi bien le football mozambicain puisqu'elle a été éliminée lors de la précédente saison par les bourreaux des Fauves du Niari. L'unique représentant congolais resté en lice a une revanche à prendre même si l'adversaire n'est pas le même. C'est pour la première fois que les deux clubs vont se croiser en compétition africaine.

Le mythe du stade étant désormais aboli, les Congolais connaissent bien la recette. Ils devront bien négocier la première manche pour renforcer leurs chances d'intégrer la phase de poules et aborder avec confiance le second acte. L'AS Otohô doit, en effet, sa présence à ce tour décisif grâce à sa victoire acquise à l'aller à Luanda devant Primeiro de Agosto. Le match retour à Brazzaville ayant été soldé sur un score de parité (0-0). Mais le plus dur a été fait à l'aller.

La tâche est difficile puisque les Congolais vont aborder cette double confrontation comme la précédente, sans compétition dans les jambes. Le championnat national n'a pas repris à cause de la fermeture des stades. A l'opposé, Ferroviario, son futur adversaire, occupe la quatrième place du classement au championnat avec 26 points dont sept victoires, cinq nuls et quatre défaites. Avant de croiser Otohô, cette équipe avait éliminé Fanalamanga (1-1 à domicile et 2-1 à l'extérieur). Il faudra la reprendre au sérieux.

En cas de qualification, l'AS Otohô disputera la troisième phase de groupes de son histoire après 2021-2022 et 2018-2019. C'est possible.