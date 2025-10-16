Gabon: La gabonisation des postes au sein des stations-service devient une réalité sur le terrain

La politique de gabonisation des postes dans les stations-service, initiée par le ministre du Pétrole et du Gaz Sosthène Nguema Nguema, sur instruction du Président Brice Clotaire Oligui Nguema, porte déjà ses fruits.

En effet plus d'un mois après la prise de l'arrêté indiquant la nationalisation des postes au sein des stations-services du Gabon, le Directeur général de l'Aval pétrolier et gazier, Thibault Gaël Idoumi, a effectué une tournée de terrain pour constater l'effectivité du respect de cette mesure.

« C'est une instruction du Chef de l'État, et nous devons vérifier sa mise en oeuvre. Les opérateurs jouent le jeu, les Gabonais sont présents à tous les postes », a-t-il affirmé.

Dans les stations visitées, les résultats sont visibles : des jeunes Gabonais occupent désormais des postes de gérants, pompistes et techniciens, preuve que la mesure contribue à créer de l'emploi et renforcer la souveraineté économique nationale.

Cette phase de sensibilisation précède celle des sanctions à l'encontre des opérateurs qui ne respecteront pas la directive.

Parmi les bénéficiaires, Grâce Renagou, jeune pompiste diplômée en droit, se réjouit :

« Ce métier m'a ouvert une porte. Le secteur pétrolier donne désormais sa chance à la jeunesse gabonaise. »

Cette initiative s'inscrit pleinement dans la vision du Président Brice Clotaire Oligui Nguema : un Gabon fort, souverain et confiant en ses propres compétences.