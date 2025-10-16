Kenya: Disparition de Raila Odinga, géant de la démocratie africaine

16 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par Fred Koumba

Le Kenya et l'Afrique entière pleurent la disparition de Raila Odinga, décédé à l'âge de 80 ans le 15 octobre 2025 en Inde, où il avait été hospitalisé depuis plusieurs semaines pour raisons médicales. Cette figure emblématique de la démocratie kenyane, plusieurs fois candidate malheureuse à la présidence, laisse derrière lui, un héritage politique et humain exceptionnel.

Fils de Jaramogi Oginga Odinga, le tout premier vice-président du pays, Raila Odinga aura marqué de son empreinte près de cinq décennies de vie politique. Réputé pour son combat incessant contre l'autoritarisme, l'injustice et la corruption, il fut de toutes les batailles pour les droits civiques au Kenya : de la contestation des régimes à parti unique dans les années 1980 au vaste mouvement pour une nouvelle Constitution adoptée en 2010.

Son destin politique est jalonné de hauts faits : emprisonnements, exils, retour triomphal et, surtout, une capacité rare à rassembler les foules lors de moments clés de l'histoire du pays. Chef de file de l'opposition, Raila Odinga s'est forgé une image de « père de la réforme » tout en restant, parfois, un personnage controversé pour ses adversaires.

Jamais élu à la présidence malgré quatre candidatures, il demeure un acteur central dans chaque transition majeure et aura favorisé, jusqu'à la fin, le dialogue et la paix nationale, notamment lors de la réconciliation historique avec Uhuru Kenyatta en 2018.

Sa disparition suscite une vague d'émotions à travers le Kenya, où des rassemblements spontanés et des hommages officiels se succèdent. Les milieux politiques, toutes tendances confondues, saluent la mémoire d'un « patriote infatigable au service de la nation ». À l'approche de la présidentielle de 2027, le vide laissé par Raila Odinga promet de battre les cartes de la scène politique et pose la question de la succession au sein de l'opposition.

Une page majeure du Kenya vient de se tourner, celle d'un homme qui, par sa ténacité, son courage et sa vision, aura contribué à écrire le chapitre moderne de la démocratie kenyane et inspiré bien au-delà des frontières nationales.

