Congo-Kinshasa/Soudan: Après une victoire méritée face au Soudan - Félix Tshisekedi invite les Léopards à mouiller le maillot pour arracher un ticket du Mondial 2026 !

16 Octobre 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Le Président Félix Tshisekedi a assisté, ce mardi dans la soirée, au Stade des Martyrs de la Pentecôte, à la victoire des Léopards football de la République Démocratique du Congo (RDC) sur les Crocodiles du Soudan (1 but à 0), dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires au Mondial 2026.

Poussé par la présence au stade du Chef de l'État, les fauves congolais ont bataillé pour disposer des Crocodiles du Nil et espérer une dernière chance de qualification comme barragiste.

Sur une attaque placée, l'ailier congolais Theo Bongonda a battu le dernier rempart soudanais d'une belle frappe. C'est fait, l'équipe nationale de la RDC figure parmi les barragistes du continent africain qui devront s'affronter dès le mois de novembre au Maroc, première étape de ces barrages.

Au terme du match, le Président de la République, qui s'est réjoui de cette victoire, est descendu aux vestiaires des Congolais pour les féliciter et les encourager pour la suite de ces éliminatoires.

