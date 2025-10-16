Congo-Kinshasa: Le Cardinal Ambongo en mission de réconciliation au diocèse de Wamba

16 Octobre 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par ACP

Le cardinal Fridolin Ambongo a effectué, mardi, une visite pastorale et une mission de réconciliation dans le diocèse de Wamba, dans la province ecclésiastique de Kisangani, au nord-est de la République démocratique du Congo, sur demande du Saint-Siège, selon le site de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco).

« Je me rends à Wamba à la demande du Saint-Siège en raison de la situation actuelle dans le diocèse », a fait savoir le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa et l'un des neuf (9) conseillers du pape Léon XIV.

» Cette visite vise à évaluer les différentes circonstances et à envisager des actions nécessaires pour que tout fonctionne normalement », a- t-il ajouté.

L'émissaire du Pape a demandé aux fidèles de se confier entre les mains du Seigneur afin que cette mission pastorale pour la paix et la réconciliation puisse porter des fruits attendus.

Depuis la nomination d'Emmanuel Ngona Ngotsi en janvier 2024 comme évêque, le diocèse de Wamba est affecté par une crise interne.Certains prêtres et fidèles s'opposent à son installation officielle, préférant un évêque originaire.

C'est Mgr Sosthene Ayikuli qui est là comme administrateur apostolique.

