La bataille s'annonce rude pour la conquête de la présidence de la chambre basse du Parlement entre l'UDPS et l'UNC. Si le parti présidentiel garde encore son souffle, par contre, l'UNC de Vital Kamerhe a dévoilé son choix en la personne de l'honorable Jean Baudouin Mayo. Il se considère comme le candidat légal et légitime pour monter au perchoir de la chambre basse.

Et Jean Baudouin, secrétaire interfédéral de la coalition l'Action des alliés et Union pour la nation congolaise (AA/UNC) de préciser : « Sauf avis contraire du parti, UNC et de la Haute Autorité politique de l'USN, Je suis candidat à la succession de notre président national à l'Assemblée nationale » avant de dénoncer « l'usurpation » au nom de son parti, par ceux qu'il qualifie des « mercenaires au service des intérêts égoïstes ».

« Les mercenaires n'usurperont aucun nom de l'UNC après l'avoir poignardée ainsi que son PN au dos. Cette histoire d'occuper les postes au nom de l'UNC pour servir des intérêts obscurs est terminée. N'en déplaise aux néophytes politiques qui courent derrière des petits intérêts matériels sans la moindre idéologie », insiste Jean Baudouin dans le réseau social X.

Entretemps, aucun programme n'a été officialisé pour l'organisation des élections en remplacement de deux membres du bureau de l'Assemblée nationale démissionnaires.