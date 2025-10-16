Congo-Kinshasa: Eve Bazaïba obtient l'appui renforcé de l'Union Européenne pour l'action humanitaire

La Ministre d'Etat en charge des Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, Eve Bazaïba Masudi, a reçu en audience ce mercredi 15 octobre 2025, l'Ambassadeur de l'Union Européenne en République Démocratique du Congo, Nicolas Berlanga. Au coeur de leurs échanges : le renforcement de la coopération entre le Gouvernement congolais et l'UE dans les secteurs humanitaire et social, et la définition de nouvelles stratégies pour une aide plus efficace.

«Il s'agissait avant tout d'une visite de courtoisie. Je connaissais la Ministre d'État dans ses précédentes fonctions, et j'ai voulu lui réaffirmer notre disponibilité à accompagner son nouveau Ministère », a déclaré l'Ambassadeur Berlanga à l'issue de la rencontre.

Le diplomate européen, accompagné du chef du bureau de la Commission Européenne à Kinshasa, a rappelé le rôle prépondérant de l'Union Européenne, devenue le principal partenaire humanitaire de la RDC. Par le biais de son service à l'aide humanitaire et à la protection civile (ECHO), l'UE finance et appuie de nombreuses interventions en faveur des populations vulnérables, en collaboration avec des acteurs clés comme le Comité International de la Croix-Rouge (CICR), la Croix-Rouge et plusieurs ONG internationales.

Vers une meilleure coordination de l'aide

Un point majeur de la discussion a été l'initiative de la Ministre d'État de relancer le cadre de concertation humanitaire. Ce mécanisme de dialogue entre le Gouvernement et ses partenaires techniques et financiers était inactif depuis plusieurs années.

« Nous avons salué cette initiative essentielle pour améliorer la coordination, l'efficacité et la prévisibilité de la réponse humanitaire en RDC », a souligné Nicolas Berlanga, qui voit dans cette relance un signal fort de la part des autorités congolaises.

Anticipation et prévention au coeur de la stratégie

Les deux personnalités ont convenu de la nécessité de renforcer l'anticipation et la prévention des crises pour en mitiger les conséquences humanitaires, qu'elles soient dues aux catastrophes naturelles ou aux conflits. Pour ce faire, un cadre d'échanges techniques et politiques sera consolidé afin de garantir une meilleure synergie entre les acteurs gouvernementaux et les partenaires internationaux.

Cet entretien réaffirme ainsi l'engagement de l'Union Européenne à soutenir la RDC non seulement dans la réponse d'urgence, mais aussi dans la construction sur le long terme d'un environnement plus stable, équitable et résilient pour ses populations.