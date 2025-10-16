Congo-Kinshasa: Défense - Guy Kabombo s'investit pour l'amélioration des conditions de fonctionnement du Centre d'instruction militaire de Kamina !

Le Vice-premier Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants, Me Guy Kabombo Muadiamvita est arrivé ce mercredi 15 octobre 2025 au centre d'instruction militaire de Kamina, pour s'enquérir de l'évolution de la formation des militaires.

Ferme à sa volonté de reformer et rebâtir les FARDC, conformément à la mission lui confiée par le commandant suprême, le chef de l'État S.E.M Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Me Guy Kabombo Muadiamvita, s'investit dans la formation des hommes en uniforme, gage d'une armée puissante et républicaine.

En ce dernier trimestre de l'année 2025, le patron de la défense nationale congolaise s'est engagé dans une itinérance d'inspection des centres d'instructions et d'entraînements, question de se rassurer du respect des procédures éditées dans les Dispositions Ministérielles Permanentes (DMP) qu'il à publiées il y a quelques mois.

Atterri à 9h, à l'aéroport militaire de Lumwe à Kamina, chef-lieu de la province de haut Lomami, le VPM de la défense nationale Me Guy Kabombo Muadiamvita a été accueilli par le gouverneur de province S.E Marmont Banza ainsi que quelques autorités locales.

Le cortège s'est dirigé à l'Etat-major de la deuxième zone de Défense, où un briefing sectoriel lui a été présenté par le Commandant base, le Général de brigade Mahomat Dieudonné.

Une politique de proximité est la marque de fabrique du Numéro un de la défense nationale, qui tient à avoir la bonne information, à la source. Au cours d'une causerie morale, avec des milliers de recrus en formation spécialisée, le VPM de la Défense nationale leur a transmis le message personnel du commandant suprême.

Motivés et déterminés à apprendre pour être aguerrie et mieux défendre la patrie, ces jeunes recrus ont salué la venue du Numéro un de la défense nationale, pour s'enquérir du déroulement de leur formation et conditions de casernement. Sur place, Me Guy Kabombo Muadiamvita a résolu ipso facto des difficultés élémentaires et a promis de transmettre d'autres requêtes relevées à qui de droit.

S'en est suivie la visite du centre de santé Base Kamina dont les travaux sont à 90 pour-cent prêts et les clés seront remises dans 2 mois au ministère de la Défense et l'échange avec les épouses et veuves militaires. Comme à l'accoutumée, une enveloppe consistante leur a été déposée pour leurs besoins primaires.