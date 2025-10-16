Préoccupé de voir le panier de la ménagère s'améliorer, Laurent Batumona a donné de la voix par rapport à l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. Il en appelle à une concertation urgente entre le Gouvernement, la Banque Centrale du Congo et la Fédération des Entreprises du Congo pour une baisse des prix des biens et services sur le marché, conséquence logique de cette embellie de la monnaie nationale. A la Banque Centrale particulièrement, le leader du MSC invite à la mise en place des mesures d'encadrement implacables afin d'éviter le contrecoup de la spéculation.

Dans un échange avec la presse, l'Autorité Morale du Mouvement de Solidarité pour le Changement a été abordé sur le dynamisme d'appréciation du franc congolais face au dollar américain sur le marché de change.

Il s'observe un dandinement du taux de change sur le marché de change depuis deux semaines. Il est allé de 2850 à 1800 FC pour 1 USD sur le marché parallèle. Cette tendance, observée depuis fin septembre, confirme une remontée progressive de la monnaie nationale. Cette appréciation du franc congolais s'inscrit dans un contexte économique marqué par des mesures prises par la Banque Centrale du Congo (BCC) et le ministère de l'Economie nationale.

Liant cette situation économique à la situation politique du pays, Laurent Batumona fait comprendre à l'opinion nationale que le retour de la paix qui préoccupe fondamentalement le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va permettre à la RDC de reprendre son élan de développement à travers des politiques publiques qui peuvent aboutir à l'amélioration du pouvoir d'achat de la population à l'image des instruments utilisés par la Banque Centrale du Congo qui ont contribué à l'appréciation du Franc congolais face au dollar américain.

Il a fait savoir que le Gouverneur de la BCC a injecté une importante bourse en dollars américains pour racheter la masse des francs congolais, créant ainsi la rareté de la monnaie nationale. Et ce qui est rare étant cher, il s'en est suivie la forte appréciation de la monnaie nationale. Seulement, "Comme vous le savez, les prix de biens et services n'ont pas changé au niveau du marché notamment, le prix du ciment, de chinchards et autres précieux aliments prisés par le panier de la ménagère.

C'est pourquoi, je demande au Ministre de l'économie nationale et au Gouverneur de la BCC à ce qu'ils se concertent avec les entrepreneurs de la FEC pour que les prix des biens de première nécessité soient proportionnels au taux Directeur de change de la Banque Centrale du Congo.