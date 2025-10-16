Congo-Kinshasa: Conclave de Nairobi - Le Gouvernement met en garde !

Le conclave des opposants proches au Président de la République honoraire s'est achevé, hier mercredi 15 octobre à Nairobi, au Kenya. Le Vice-Premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Shabani, a promis d'analyser les résolutions issues de cette rencontre qui a marqué la naissance d'une plateforme dénommée « Sauvons la RDC ».

Le Gouvernement congolais, qui s'est exprimé, par le biais du VPM Shabani, veut comprendre les véritables intentions de cette "messe", dans la mesure où tous ceux-là qui y ont pris part peinent à condamner, expressis verbis, l'agression qui secoue la partie Est de la République démocratique du Congo.

Le Bloc de Nairobi dit vouloir restaurer la souveraineté nationale

S'agissant de la participation des opposants venus de Kinshasa, le VPM de l'intérieur Jacquemain Shabani a laissé entendre que la crainte de la RDC ne porte nullement sur les personnes mais plutôt sur ce qui se fomente là-bas.

Cependant, dans leur déclaration finale, les membres fondateurs de ce regroupement politique « Sauvons la RDC » affirment vouloir « restaurer la souveraineté nationale, l'unité et la stabilité du pays », dans un contexte qu'ils qualifient de « crise multidimensionnelle aggravée par la mauvaise gouvernance actuelle » avant de dénoncer le verdict rendu par la Haute Cour militaire de Kinshasa à l'encontre du Prédécesseur de Félix Tshisekedi. Ils ont exigé « la suspension immédiate de cette décision et la fin de toute instrumentalisation de la justice à des fins politiques ».

Par ailleurs, la plateforme « Sauvons la RDC » a décidé d'endosser les 12 points de sortie de crise formulés par l'ancien chef de l'État lors de son dernier discours à la Nation, prononcé avant son départ du pays. Ces points, selon le communiqué, « constituent la seule base crédible pour un retour à la stabilité et à la réconciliation nationale ».

Les organisateurs du conclave ont enfin appelé la communauté internationale à soutenir un dialogue inclusif entre toutes les forces vives congolaises, sous l'égide des pays de la région, pour « éviter l'effondrement complet de la République Démocratique du Congo ».

Par ailleurs, les participants affirment adhérer pleinement aux 12 points de sortie de crise présentés par Joseph Kabila lors de son dernier discours à la nation, qu'ils considèrent comme une feuille de route pour restaurer la paix et la stabilité en République démocratique du Congo.

Le lancement de ce mouvement "Sauvons la RDC" s'inscrit dans un contexte de tensions politiques persistantes en RDC, alors que le pays traverse une grave crise sécuritaire et économique.

Le conclave de la capitale kenyane, à l'initiative de Joseph Kabila, a été marqué par la présence de l'ancien premier ministre, Matata Ponyo, porté disparu après sa condamnation dans le détournement des fonds affectés au parc agro-industriel.