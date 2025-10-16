Sénégal: RSIE - Ecobank au pays offre une salle informatique à une école de Mbour

À l'occasion de la 13e édition de sa journée annuelle, la filiale sénégalaise du groupe Ecobank a annoncé l'équipement d'une salle informatique complète pour le Groupe scolaire Ensemble Demain de Mbour. Cette initiative, placée sous le thème 2025 « Permettre un apprentissage inclusif pour tous », réaffirme l'engagement de la banque panafricaine en faveur de l'éducation pour tous.

Ecobank Sénégal a annoncé, jeudi 16 octobre, l'équipement complet d'une salle informatique pour le Groupe scolaire ensemble demain de Mbour, dans le cadre de la 13e édition de la Journée Ecobank, selon un communiqué.

Cette action concrète s'accompagne de la fourniture d'ordinateurs et d'un câblage adapté, visant ainsi à améliorer significativement les conditions d'apprentissage et à renforcer l'inclusion numérique des élèves.

En effet, le choix de cet établissement s'avère particulièrement symbolique. Fondé en 2009 par une personne non-voyante, le Groupe scolaire Ensemble Demain est passé de 9 à plus de 300 élèves, accueillant aujourd'hui des enfants en situation de handicap aux côtés d'élèves valides.

Par ailleurs, cette initiative locale s'inscrit dans une vision plus large, celle de la campagne triennale du groupe Ecobank baptisée « Transformer l'Afrique par l'éducation ». Elle coïncide également avec les 40 ans d'activité de la banque sur le continent.

À cet égard, le directeur général de Ecobank Sénégal, Sahid Yallou, a souligné que : « L'éducation est un levier majeur de développement. En soutenant une école comme Ensemble Demain, Ecobank Sénégal souhaite contribuer à bâtir une société plus inclusive. »

En réalité, cet engagement n'est pas nouveau. Ces trois dernières années, Ecobank Sénégal a déjà équipé les salles informatiques de deux autres établissements : le Cem Rufisque Ouest et le Lycée Mame Abdou Aziz de Guédiawaye. Les bénéficiaires ont également reçu un an d'accès internet illimité et une solution d'intelligence artificielle éducative.

De plus, la réflexion sur l'éducation inclusive dépasse le cadre national. Un webinaire panafricain organisé le 9 octobre dernier avec le Partenariat mondial pour l'éducation a permis d'explorer le rôle des technologies dans la promotion d'une éducation plus équitable.

Ainsi, à travers cette action concrète à Mbour, Ecobank Sénégal réaffirme sa politique de responsabilité sociétale tout en participant activement à la construction d'un système éducatif plus inclusif au Sénégal.