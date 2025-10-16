Madagascar: Jakarta - La qualité en étendard de l'artisanat

16 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Irina Tsimijaly

Au coeur du Tradexpo Indonesia 2025, les artisans de Valkiara Surya Padakarama attirent les regards. Dans leur stand, tout respire la passion du bois, la patience du geste et l'amour du travail bien fait. Depuis plus de vingt ans, cet atelier de Jakarta transforme la matière brute en objets à la fois beaux, utiles et porteurs de sens.

« Nous voulons construire un monde plus sage et plus durable, un objet à la fois », confie l'un des artisans, le sourire marqué par la fierté du travail accompli. Ici, les traditions ne s'opposent pas à la modernité : elles s'y marient. Les finitions sont réalisées avec des matériaux innovants, suivant les technologies les plus récentes, pour garantir la durabilité sans trahir l'esprit du bois.

Leur collection séduit par son originalité : la table basse "Ferrari Engine" (1 300 000 ariary), inspirée de l'ingénierie automobile, l'horloge de bureau et sa réplique d'arme décorative, la montre en bois unique à 70 000 ariary, et la lampe artisanale au design audacieux.

Plusieurs visiteurs malgaches ayant découvert le stand ont salué la qualité du travail, proche selon eux des techniques artisanales malgaches.

