Madagascar: Éducation - Des écoles misent sur des séances de rattrapage

Les cours ont été perturbés depuis le début des mouvements de contestation à Antananarivo. Pour compenser les heures d'enseignement manquées, plusieurs écoles prévoient d'organiser des séances de rattrapage durant les vacances de la Toussaint, prévues du 25 octobre au 2 novembre.

« La semaine du 25 sera consacrée à des séances de rattrapage pour les élèves ayant besoin de renforcer leurs apprentissages », indique une source au sein d'un établissement privé, hier.

Cette mesure vise à maintenir le niveau scolaire et à éviter que la suspension prolongée des cours n'affecte les résultats du premier trimestre.

Des enseignants saluent cette initiative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ces séances de rattrapage seront particulièrement bénéfiques pour les classes d'examen, notamment celles préparant le CEPE, le BEPC et le baccalauréat », souligne Martin Rabenja, professeur de mathématiques dans un lycée public de la capitale. Selon lui, ces séances permettront aux élèves de consolider leurs bases et de combler les retards accumulés.

À domicile

Plusieurs établissements, publics comme privés, ont en effet interrompu leurs activités à plusieurs reprises pour des raisons de sécurité, en raison des tensions persistantes dans la capitale.

En attendant une reprise normale des cours, l'enseignement à distance reste privilégié dans certaines écoles. Les plateformes comme Pronote, Beneylu, Google Chat et Google Classroom permettent aux enseignants de mettre à disposition des cours, des exercices et des supports pédagogiques. Les élèves peuvent ainsi poursuivre leurs apprentissages à domicile, malgré les perturbations.