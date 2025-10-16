Madagascar: Éducation - Des écoles misent sur des séances de rattrapage

16 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Les cours ont été perturbés depuis le début des mouvements de contestation à Antananarivo. Pour compenser les heures d'enseignement manquées, plusieurs écoles prévoient d'organiser des séances de rattrapage durant les vacances de la Toussaint, prévues du 25 octobre au 2 novembre.

« La semaine du 25 sera consacrée à des séances de rattrapage pour les élèves ayant besoin de renforcer leurs apprentissages », indique une source au sein d'un établissement privé, hier.

Cette mesure vise à maintenir le niveau scolaire et à éviter que la suspension prolongée des cours n'affecte les résultats du premier trimestre.

Des enseignants saluent cette initiative.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Ces séances de rattrapage seront particulièrement bénéfiques pour les classes d'examen, notamment celles préparant le CEPE, le BEPC et le baccalauréat », souligne Martin Rabenja, professeur de mathématiques dans un lycée public de la capitale. Selon lui, ces séances permettront aux élèves de consolider leurs bases et de combler les retards accumulés.

À domicile

Plusieurs établissements, publics comme privés, ont en effet interrompu leurs activités à plusieurs reprises pour des raisons de sécurité, en raison des tensions persistantes dans la capitale.

En attendant une reprise normale des cours, l'enseignement à distance reste privilégié dans certaines écoles. Les plateformes comme Pronote, Beneylu, Google Chat et Google Classroom permettent aux enseignants de mettre à disposition des cours, des exercices et des supports pédagogiques. Les élèves peuvent ainsi poursuivre leurs apprentissages à domicile, malgré les perturbations.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.