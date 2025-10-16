Madagascar: Risque élevé de formation de cyclone

16 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Le risque de formation d'une tempête tropicale est en nette hausse pour ces prochaines semaines, dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien. Des circulations tropicales sont surveillées à proximité de Diego Garcia.

D'après les prévisions du Centre météorologique régional spécialisé (CMRS), la probabilité de formation d'un système dans les deux à cinq jours est modérée. Cette probabilité se renforcerait les jours suivants, selon d'autres sources. Les conditions météorologiques favoriseraient l'évolution d'un système.

La zone d'évolution serait entre le Sud-Ouest de Diego Garcia et le Nord-Est de Madagascar dans un premier temps, mais l'incertitude se pose à plus longue échéance. Le futur système, s'il se forme, pourrait se déplacer vers l'Ouest ; ainsi, il pourrait se rapprocher des côtes de Madagascar, mais un changement de direction serait aussi probable en fin d'échéance.

Les circulations, encore mal structurées et étirées, évoluent dans un environnement de plus en plus propice à leur développement.

Si la naissance d'un cyclone a lieu, il s'agira du troisième système à évoluer dans le bassin Sud-Ouest de l'océan Indien en cette saison cyclonique 2025-2026.

