Madagascar: Stade Barea - L'inspection de la CAF reportée

16 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

L'inspecteur de la CAF chargé de l'homologation du stade Barea était attendu cette semaine. La visite des experts a finalement été reportée en raison de la conjoncture actuelle dans le pays.

Le responsable de la société prestataire Design Garden, en charge de l'entretien du gazon du stade Barea, Mickaël Lauret, a indiqué « qu'ils attendent que la situation se stabilise pour définir une nouvelle date. C'est l'un des protocoles de la CAF, d'autant plus que la majorité des événements se déroulent à proximité du stade. »

Sous contrat depuis septembre 2024, ce paysagiste, chargé de la remise aux normes du gazon, avait assuré il y a plus d'une semaine que «la pelouse est prête à 99 % pour l'inspection. Je suis en contact permanent avec l'inspecteur de la CAF et je suis, en quelque sorte, le correspondant de l'expert en pelouse de la FIFA. Je lui envoie systématiquement des photos des actions menées.»

Les instances internationales ne souhaitent apparemment pas prendre le risque d'envoyer leurs inspecteurs tant que la situation du pays n'est pas revenue à la normale.

«La pelouse est prête pour l'inspection à 100 %, mais pour le stade, je n'en sais rien», souligne Mickaël Lauret.

