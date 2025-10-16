Madagascar: Fonction - Les huissiers dénoncent des interventions abusives

Assainissement

. La Chambre nationale des huissiers de justice et commissaires-priseurs de Madagascar a fait une déclaration dénonçant toute forme d'ingérence et d'intervention abusive dans l'exercice de leur fonction.

«C'est devenu une pratique récurrente de la part de certains représentants de l'État, entravant l'indépendance de l'appareil judiciaire et portant atteinte au bon fonctionnement de la justice ainsi qu'au principe constitutionnel de séparation de pouvoir», selon le communiqué de la Chambre nationale des huissiers de justice et commissaires-priseurs de Madagascar, hier.

Elle réaffirme son soutien aux revendications «légitimes» du peuple, dans le respect strict des textes en vigueur de l'ordre constitutionnel. Elle appelle à un renouveau institutionnel fondé sur une réforme en profondeur de l'État, affranchi de la corruption et orienté vers une gouvernance éthique, transparente et entièrement dédiée à l'intérêt général.