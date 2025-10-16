Madagascar: Fonction - Les huissiers dénoncent des interventions abusives

16 Octobre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Assainissement

. La Chambre nationale des huissiers de justice et commissaires-priseurs de Madagascar a fait une déclaration dénonçant toute forme d'ingérence et d'intervention abusive dans l'exercice de leur fonction.

«C'est devenu une pratique récurrente de la part de certains représentants de l'État, entravant l'indépendance de l'appareil judiciaire et portant atteinte au bon fonctionnement de la justice ainsi qu'au principe constitutionnel de séparation de pouvoir», selon le communiqué de la Chambre nationale des huissiers de justice et commissaires-priseurs de Madagascar, hier.

Elle réaffirme son soutien aux revendications «légitimes» du peuple, dans le respect strict des textes en vigueur de l'ordre constitutionnel. Elle appelle à un renouveau institutionnel fondé sur une réforme en profondeur de l'État, affranchi de la corruption et orienté vers une gouvernance éthique, transparente et entièrement dédiée à l'intérêt général.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.