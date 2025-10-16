Tunisie: Ouverture du centre d'Excellence pour l'entrepreneuriat » au profit des artisanes tunisiennes

L'association « Action Contre l'Exclusion » (FACE Tunisie) a inauguré, ce jeudi 16 octobre 2025, dans la vieille ville de Tunis, le centre « d'Excellence pour l'entrepreneuriat » visant à permettre aux femmes artisanes de toute la République d'exposer leurs produits artisanaux, ainsi qu'à leur offrir des ateliers de formation professionnelle dans de multiples domaines.

La coordinatrice du projet de ce centre, Ikbal Chebbi, a indiqué que cette initiative représente un village artisanal qui a pour ambition de permettre aux femmes d'apprendre un métier manuel et de valoriser le patrimoine immatériel, à l'instar de la fabrication du couffin (al-qoffa), de la broderie manuelle, de la fabrication du filet de Bizerte (chabka de Bizerte), de la poterie, et du tissage et de la broderie de tapis (zarbiya).

Ikbal Chebbi a souligné que ce projet cible toutes les tranches d'âge, y compris les femmes retraitées et les jeunes femmes ambitieuses qui ont réussi à apprendre des métiers traditionnellement considérés comme masculins dans l'imaginaire collectif, notamment l'artisanat du cuir et du cuivre.

Le centre comprend des espaces d'exposition pour les produits artisanaux et une maison numérique équipée d'ordinateurs et de tablettes électroniques modernes, visant à permettre aux femmes et aux jeunes d'utiliser la technologie et de développer leurs compétences numériques dans le but de commercialiser leurs produits en ligne.

Pour sa part, la présidente de l'association « Action Contre l'Exclusion », Zehra Ben Nasr, a déclaré que près d'un millier de femmes ont bénéficié de ce programme, un nombre susceptible d'augmenter, invitant les personnes intéressées à visiter ce centre pour apprendre un métier ou découvrir le processus de fabrication du produit tunisien.

Elle a affirmé que ce centre vise à préserver le patrimoine tunisien et à développer le tourisme. Une visite au centre permet de promouvoir l'artisanat tunisien qui représente notre patrimoine immatériel, ainsi que de transmettre les connaissances de génération en génération à travers des sessions de formation.

Elle a ajouté que ce projet est le fruit de 10 ans de travail sur le terrain et de projets de développement, et que 1800 femmes de différentes régions ont été formées dans le cadre de ces projets. L'association a constaté que la plupart des femmes désireuses de travailler ont besoin de formation et d'information sur les lois existantes qui les aident à vendre leurs produits et sur les méthodes de marketing.

Le président de l'Amicale des agents et fonctionnaires de l'Institut National du Patrimoine, Zouheir Chagouai, a souligné que cet événement s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation économique des femmes tunisiennes, indiquant que l'emplacement du centre est stratégique pour attirer les visiteurs.

Il a insisté sur le fait que l'Institut National du Patrimoine valorise toutes les initiatives visant à préserver le patrimoine immatériel et l'essence de chaque métier avant de passer au processus de modernisation.