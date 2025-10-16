Tunisie: Formation professionnelle - 25 000 demandes approuvées

Le Directeur Général du Développement de la Formation Professionnelle au Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, Béchir Ayari, a affirmé que 25 000 demandes de formation sur un total de 70 000 ont été satisfaites au cours de l'année de formation 2025-2026, soulignant que cela est lié à la capacité d'accueil des centres.

Il a ajouté, lors de sa participation à l'émission « Yathdouth fi Tounes » (Ce qui se passe en Tunisie) sur les ondes de la Radio Nationale, que le dispositif privé de la formation professionnelle couvre 13 secteurs et près de 400 spécialités, et contribue à environ 40 000 postes de formation, dont 25 700 dans le cadre de la formation normalisée (ou homologuée) assurée par 5200 institutions de formation privées, dont 320 opèrent dans le cadre de l'équivalence (ou de l'homologation).

Ayari a précisé, dans le même contexte, que les certificats de formation délivrés par le dispositif national de formation professionnelle, qu'il soit public ou privé, sont le Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP), le Brevet de Technicien Professionnel (BTP), le Brevet de Technicien Supérieur (BTS), ainsi que le Certificat de Compétence récemment ajouté.

Il a souligné qu'il est possible pour une institution de formation professionnelle privée de vérifier si elle a obtenu ou non un récépissé de dépôt de dossier auprès de la Direction Régionale, soit en contactant cette dernière, soit en consultant la liste des spécialités homologuées (ou équivalentes) pour chaque gouvernorat, disponible sur les pages officielles des Directions Régionales.

Ayari a indiqué que l'un des principaux axes du projet de réforme du secteur de la formation professionnelle est de s'aligner sur la réalité professionnelle, de veiller à la qualité et à la conformité aux normes internationales, et de contribuer à l'employabilité, insistant sur la nécessité que les lois et décisions liées au secteur de la formation professionnelle soient applicables sur le terrain.