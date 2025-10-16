Tunisie: 30 greffes d'organes ont été réalisées au cours des neuf derniers mois

Le Centre National de Promotion de la Transplantation d'Organes a réussi à réaliser 30 opérations chirurgicales de transplantation d'organes au cours des 9 premiers mois de l'année 2025 (de début janvier jusqu'à fin septembre dernier).

Lors d'une conférence de presse organisée ce jeudi 16 octobre 2025 par le Centre à l'occasion de la Journée Mondiale et Arabe de Sensibilisation au Don d'Organes, qui a lieu demain, le 17 octobre, il a été révélé que l'institution avait obtenu l'accord de 10 familles pour le don d'organes, ce qui a permis de réaliser les opérations.

Les opérations de transplantation d'organes effectuées se répartissent comme suit : 17 greffes de reins, 6 greffes de coeur et 7 greffes de foie.