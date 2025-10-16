Tunisie: Ramadan 2026 - Le début officiel et les heures de jeûne annoncés

Selon les calculs astronomiques pour l'année hégirienne 1447, le premier jour du mois de Ramadan 2026 devrait tomber le jeudi 19 février 2026.

Le président de la Société d'astronomie des Émirats arabes unis, Ibrahim Al Jarwan, a indiqué que le croissant lunaire de Ramadan naîtra le mardi 17 février à 16h01 (heure des Émirats, 15h01 heure saoudienne) et se couchera une minute seulement après le soleil. Cette courte période de visibilité -- estimée à environ 2 heures et 12 minutes d'âge lunaire -- rendra son observation difficile le soir même.

En conséquence, le jeudi 19 février est attendu comme premier jour de Ramadan, tandis que le vendredi 20 mars 2026 correspondrait au début de l'Aïd al-Fitr. L'observation officielle du croissant aura lieu le mercredi 18 février 2026, soit le 29 Chaabane 1447 H, selon les méthodes de visionnage visuel ou instrumentale adoptées par les pays musulmans. La décision finale restera tributaire de la confirmation de la visibilité du croissant lunaire.

Le calendrier hégirien repose sur un cycle lunaire de 12 mois, dont la durée varie en fonction de la visibilité du croissant.

Les heures de jeûne devraient varier selon les pays musulmans. Au début du mois, elles seront d'environ 12 heures dans des pays comme l'Arabie saoudite, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Qatar et le Koweït, puis augmenteront progressivement pour atteindre près de 13 heures à la fin du mois sacré.