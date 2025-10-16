Tunisie: Le passeport tunisien permet désormais de voyager vers 68 pays sans visa

16 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le passeport tunisien se classe à la 75e position mondiale dans le Henley Passport Index 2025, selon la dernière mise à jour publiée par la société de conseil internationale Henley & Partners.

Ce classement, établi à partir des données de l'Association internationale du transport aérien (IATA), mesure la liberté de voyage offerte par chaque passeport en fonction du nombre de destinations accessibles sans visa préalable ou avec visa à l'arrivée.

Le document de voyage tunisien permet désormais à ses titulaires de voyager vers 68 pays sans visa ou en obtenant le visa à leur arrivée, plaçant la Tunisie dans le milieu du classement mondial et parmi les passeports africains les plus stables en termes de mobilité internationale.

À l'échelle mondiale, Singapour conserve la première place avec un accès sans visa à 193 destinations, suivie de la Corée du Sud (190) et du Japon (189).

Le passeport américain, pour sa part, recule pour la première fois depuis plusieurs années, occupant désormais la 12e place, avec 180 destinations accessibles sans visa.

L'indice Henley, publié trimestriellement, est considéré comme l'un des baromètres les plus fiables de la liberté de circulation internationale.

