Tunisie: Échange de violence entre étudiants et jet de chaises dans un restaurant universitaire à Sousse

Le restaurant universitaire Avicenne (Ibn Sina) de Sousse a été le théâtre, mardi soir 14 octobre 2025, d'un regrettable incident de violence entre plusieurs étudiants au moment du dîner, entraînant la blessure de l'un d'eux au visage.

Des séquences vidéo montrant une partie des événements survenus dans ledit restaurant universitaire ont circulé sur les réseaux sociaux.

Le directeur de la cité universitaire Avicenne, Ridha Kherchfi, a expliqué dans une déclaration à l'émission « Sabah Ennes » que l'incident a commencé par une altercation verbale entre deux étudiants pendant la distribution des repas, avant de dégénérer en échange de violences et en jets de chaises, avec la participation d'un certain nombre d'amis des deux parties.

M. Kherchfi a précisé que le différend est survenu lorsqu'un étudiant a apporté un repas à son ami qui souffrait d'une fracture, puis est revenu faire la queue pour prendre son propre repas.

Un autre étudiant a alors cru qu'il avait sauté son tour, ce qui a déclenché l'altercation. Il a ajouté que son intervention rapide a mis fin à l'affrontement, confirmant que les autorités compétentes avaient été informées et qu'une enquête avait été ouverte sur l'incident.