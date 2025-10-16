Tunisie: Échange de violence entre étudiants et jet de chaises dans un restaurant universitaire à Sousse

16 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le restaurant universitaire Avicenne (Ibn Sina) de Sousse a été le théâtre, mardi soir 14 octobre 2025, d'un regrettable incident de violence entre plusieurs étudiants au moment du dîner, entraînant la blessure de l'un d'eux au visage.

Des séquences vidéo montrant une partie des événements survenus dans ledit restaurant universitaire ont circulé sur les réseaux sociaux.

Le directeur de la cité universitaire Avicenne, Ridha Kherchfi, a expliqué dans une déclaration à l'émission « Sabah Ennes » que l'incident a commencé par une altercation verbale entre deux étudiants pendant la distribution des repas, avant de dégénérer en échange de violences et en jets de chaises, avec la participation d'un certain nombre d'amis des deux parties.

M. Kherchfi a précisé que le différend est survenu lorsqu'un étudiant a apporté un repas à son ami qui souffrait d'une fracture, puis est revenu faire la queue pour prendre son propre repas.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un autre étudiant a alors cru qu'il avait sauté son tour, ce qui a déclenché l'altercation. Il a ajouté que son intervention rapide a mis fin à l'affrontement, confirmant que les autorités compétentes avaient été informées et qu'une enquête avait été ouverte sur l'incident.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.