Tunisie: L'Institut supérieur de biotechnologie de Béja décroche une double accréditation internationale

L'Institut supérieur de biotechnologie de Béja (ISBB) devient le premier établissement universitaire tunisien à obtenir simultanément l'accréditation académique de l'agence allemande ASIIN pour ses cycles de licence et de master, ainsi que la prestigieuse accréditation européenne EQAS-FOOD AWARD.

Cette double reconnaissance internationale ouvre également la voie à l'intégration de l'ISBB et de son établissement de tutelle, l'Université de Jendouba, au Global University Network of Excellence (AGUNE), un réseau mondial d'universités d'excellence.

L'adhésion à AGUNE permettra à l'Institut de bénéficier de collaborations accrues avec des universités et experts internationaux, de participer à des échanges académiques et de mise en réseau, et de renforcer ses standards d'enseignement et de recherche selon les normes mondiales les plus exigeantes.

Cette distinction marque une étape majeure pour son affirmation en tant que pôle académique international de référence. Fondé en 2012, l'ISBB forme près de 550 étudiants dans des domaines importants tels que le développement agricole, le contrôle et la qualité dans les industries agroalimentaires.