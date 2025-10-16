Tunisie: Bilan des précipitations enregistrées durant les dernières 24 heures

Le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a publié les quantités de pluies enregistrées (en millimètres) durant les dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays.
Les relevés montrent des précipitations variables selon les gouvernorats, avec des cumuls parfois importants, notamment dans les régions du Sahel et du centre.
de Sfax El Ghraba 14 mm - El Amra 5 - El Aguerba 5 - Gueremda 2 - Boughrara 2 - Menzel Chaker 2 - Aguereb 1 - El Hancha 1 Gouvernorat de Tunis La Goulette 1 mm - Sidi Bou Saïd 1 Gouvernorat de La Manouba Borj El Amri 10 mm - Jedeida 3 -
Tebourba 3 - Manouba 4 - El Battan 2 - Chaouat 1 - Mornaguia 1 Gouvernorat de Zaghouan Saouaf 35 mm - Barrage Oued Kbir 31 - El Fahs 12 - Barrage Oued Rimal 12 - Jradou 10 - Zaghouan 10 - Ennadhour 8 - Zriba 5 - Aïn Askar 4 Gouvernorat de l'Ariana Raoued 1 mm Gouvernorat de Ben Arous Mornag 36 mm - Hammam Lif 24 - Boumhel 20 -
Radès 10 - Mégrine 9 - Ben Arous 8 - Fouchana 5 - Khélidia 5 - Mhamdia 2 Gouvernorat de Bizerte Joumine 6 mm - Ras Jebel 4 - El Azib 2 - Sejnène 2 - Bizerte 2 - Mateur 1 - Menzel Bourguiba 1 - Tinja 1 - Ghar El Melh 1 Gouvernorat de Nabeul Hawaria 20 mm - Bouargoub 11 - Grombalia 6 - Dar Allouche 6 - Béni Khalled 2 - Slimane 2 - Menzel Bouzelfa 2 -
Dar Châabane 1 - Béni Khiar 1 - Hammamet 1 - Kélibia 1 - Tekelssa 1 - Nabeul 1 Gouvernorat de Monastir El Bakalta 49 mm - Béni Hassen 21 - Teboulba 18 - Moknine 14 - Boumerdess 11 - Ksar Hellal 8 - Sayada/Lamta/Bouhjar 8 - Monastir 6 - Jemel 5 - Bembla 3 - Ouardanine 3 - Sahline 2 - Zarmeddine 2 - Ksour Essef 4 - Moatmar 2 - Mahdia port 6 - Hebira 1 -
El Jem 1 - Sidi Alouan 1 - Chebba 1 Gouvernorat de Sousse Kalâa Kebira 41 mm - Chatt Meriem 40 - Kandar 22 - Bouficha 10 - Sousse 9 - Sidi El Hani 5 - Msaken 1 Gouvernorat de Kairouan Nasrallah 66 mm - Nasrallah (INM) 58 - Bouhajla 24 - Oueslatia 3 - Chbika 1 Gouvernorat du Kef Kef 14 mm - El Ksour 3 - Sers 3 Gouvernorat de Jendouba Tabarka 4 mm -
Aïn Draham 2 - Béni Mtir 2 - Balta Bouawan 2 - Barrage Barbara 1 Gouvernorat de Béja Mejez El Bab 5 mm - Nefza 4 - Amdoun 1 - Barrage Sidi Salem 1 Gouvernorat de Siliana Siliana 15 mm - Aïn Boussâadia 11 - Bargou 7 - Bouarada 6 - Sidi Bourouis 3 Gouvernorat de Sidi Bouzid Sidi Bouzid 6 mm - Ouled Haffouz 4 - Rgueb 3 - Souk Jdid 1 Gouvernorat de Kasserine Kasserine 4 mm