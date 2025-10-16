Tunisie: La BCT réaffirme la solidité du système financier national lors des Assemblées du FMI et de la Banque mondiale

Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Fethi Zouheir Nouri, a affirmé que la Tunisie est parvenue à préserver la stabilité de son économie nationale et la pérennité de ses équilibres financiers, malgré les tensions économiques internationales et la hausse généralisée des prix.

Intervenant lors de la réunion des Gouverneurs des Banques centrales et des Ministres des Finances de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afghanistan et Pakistan (MENAP), organisée en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI), qui se tiennent du 14 au 18 octobre 2025 à Washington, Nouri a souligné que la Tunisie a choisi une voie exigeante mais souveraine, fondée sur la responsabilité nationale et l'autonomie de décision.

« La stabilité durable ne peut être importée ni imposée de l'extérieur, mais se construit de l'intérieur, avec patience, discipline budgétaire et cohérence des politiques publiques », a-t-il déclaré, ajoutant que cette approche a permis au pays d'honorer ses engagements extérieurs et de respecter les échéances de la dette.

Le Gouverneur a également mis en avant le rôle central de la politique monétaire de la BCT, à la fois flexible et rigoureuse, dans l'ancrage des anticipations d'inflation et le maintien de la solidité du dinar face aux principales devises.

« L'amélioration de la notation souveraine de la Tunisie et la stabilité des réserves en devises traduisent la résilience du système financier national et sa capacité à faire face aux chocs », a-t-il ajouté.

En marge des travaux, Fethi Zouheir Nouri a rencontré, le 15 octobre, le Directeur général et Président du Conseil d'administration du Fonds monétaire arabe, Dr Fahd Ben Mohamed Al Turki, ainsi que le Gouverneur de la Banque centrale des Comores, Dr Younoussa Imani, et plusieurs investisseurs internationaux.

Nouri a conclu en affirmant que « les crises successives n'ont pas affaibli la Tunisie, mais l'ont rendue plus solide et mieux préparée aux défis à venir ».