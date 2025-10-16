Tunisie: Gabès - Retour au calme après une vague de protestations

16 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La vie dans la ville de Gabès a repris son cours normal après des affrontements mercredi entre plusieurs jeunes et agents des forces de l'ordre.

La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui protestaient contre la dégradation de la situation environnementale dans la région.

Une marche pacifique a été organisée , mercredi, au départ de la place des martyrs en direction des unités de production du Groupement Chimique Tunisien (GCT).

Les manifestants ont scandé des slogans appelant à démanteler les unités du GCT qui sont à l'origine de la pollution atmosphérique dans la ville de Gabès.

Dans son communiqué publié, jeudi, le mouvement « Stop pollution » a revendiqué l'application de la décision gouvernementale du 29 juin 2017 portant fermeture des unités industrielles du GCT ainsi que l'annulation de la décision du 5 mars 2025 relative à l'installation de deux usines de production d'ammoniac et d'hydrogène à Gabès.

