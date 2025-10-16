Afrique: Mondial 2026 - Quatre barragistes pour un ticket en novembre

Les neuf nations qualifiées directement pour le Mondial 2026, dont quatre maghrébines, ainsi que les quatre barragistes de la zone Afrique, sont désormais connues à l'issue de la dernière journée qualificative, qui s'est achevée mardi.

Les leaders de chaque poule, qualifiés à l'issue de la phase de groupes, sont l'Égypte (groupe A), le Sénégal (B), l'Afrique du Sud (C), le Cap-Vert (D), le Maroc (E), la Côte d'Ivoire (F), l'Algérie (G), la Tunisie (H) et le Ghana (I).

Les quatre meilleures deuxièmes repêchées qui sont le Gabon (groupe F), le Cameroun (D), le Nigeria (C) et la RD Congo (B), disputeront le tournoi de barrages de la CAF dans un mois, sur terrain neutre, au Maroc.

En demi-finales, programmées le 10 novembre, le Gabon, mieux classé à l'issue de la première phase de qualification, affrontera le Nigeria, moins bien classé, tandis que le Cameroun sera opposé à la RD Congo. Les vainqueurs se retrouveront en finale le 18 novembre.

Le champion des barrages de la zone Afrique rejoindra ensuite les cinq équipes représentantes des autres confédérations lors des barrages intercontinentaux organisés par la FIFA, prévus entre le 23 et le 31 mars 2026.

Quarante-huit équipes seront en lice pour le Mondial, co-organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, du 1er juin au 19 juillet 2026.