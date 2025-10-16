Madagascar: Karaté - Championnat de Madagascar - Antsirabe abrite le sommet national

Après les événements qui ont secoué le pays depuis le 25 septembre, la vie commence à reprendre son cours normal, et le sport aussi. Le karaté, en particulier, retourne sur le tatami avec l'organisation du championnat de Madagascar, réunissant les catégories cadets, juniors et seniors, du 30 octobre au 2 novembre, au gymnase de Vatofotsy à Antsirabe.

Avec la collaboration de la Fédération de Karaté-Do de Madagascar et de la ligue régionale du Vakinankaratra, les adeptes du karaté s'affronteront pendant quatre jours de compétition intense en kata et en kumité individuels, dans l'espoir de décrocher le titre de champion de Madagascar.

Ce championnat national constitue l'aboutissement d'une saison d'efforts et d'entraînements pour tous les acteurs. Chaque combattant y trouvera l'occasion de défendre les couleurs de sa ligue, mais aussi de faire briller les valeurs fondamentales de la discipline : respect, courage et maîtrise de soi.

La Ville d'Eaux, connue pour son accueil chaleureux, s'est mobilisée pour offrir des conditions optimales aux participants. Les meilleurs karatékas tenteront d'y décrocher un titre national, synonyme de reconnaissance et de qualification pour les grandes échéances internationales.