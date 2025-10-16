Madagascar: Valoriser les talents - Le pari culturel de Gerd Miguel

Gerd Miguel Manambintsoa incarne la nouvelle génération d'acteurs culturels à Madagascar. Issu d'une famille d'artistes, il consacre son parcours à mettre en lumière les talents des autres.

À seulement 28 ans, Gerd Miguel Manambintsoa fait déjà bouger les lignes du paysage culturel malgache. Passionné de culture et de musique, il met son énergie au service de la valorisation des artistes et de la structuration du milieu culturel.

Né dans une famille d'artistes -- un père batteur du mythique groupe Iraimbilanja, une mère chanteuse et musicienne, et un frère membre de Mage 4 --, il semblait destiné à la scène. Pourtant, il a choisi un autre rôle : celui de promoteur culturel.

« Je ne suis pas artiste, mais je vis la culture. J'ai voulu mettre mes compétences au service de ceux qui créent », confie-t-il.

Diplômé en communication, médiation, médias et organisation, il a fait ses premières armes dans la société événementielle Ivenco, où il a appris les rouages de la production artistique et de l'organisation d'événements, de l'Arena au Palais des Sports de Mahamasina.

Depuis 2020, Gerd Miguel a multiplié les échanges et les collaborations avec des artistes de tous horizons -- des jeunes talents en quête de repères aux figures emblématiques de la scène malgache.

Acteur du changement

Une aisance qui ne date pas d'hier : dès son enfance, il côtoyait déjà des artistes célèbres, fréquentait les coulisses des concerts et observait les plus grands à l'oeuvre. Ces rencontres précoces ont façonné sa vision du milieu et nourri son envie d'en devenir un acteur clé.

Entre communication, journalisme, informatique et comptabilité, Gerd Miguel se définit comme un entrepreneur culturel polyvalent. Il accompagne aujourd'hui plusieurs artistes dans leurs projets, tout en veillant à ce que chaque métier du domaine artistique retrouve sa juste valeur.

« Un artiste est un artiste, un producteur est un producteur, un réalisateur est un réalisateur. Chacun a son rôle et sa place », insiste-t-il.

Son ambition : contribuer à l'évolution économique et territoriale du pays à travers la culture, professionnaliser le secteur et donner à l'art malgache la reconnaissance qu'il mérite. Car pour Gerd Miguel, la passion ne suffit pas : « Il faut une vision, une structure et la fierté d'être acteur du changement. »