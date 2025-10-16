Madagascar: Prix vanille 2025 - Na Hassi élève la voix de la littérature malgache

La voix malgache résonne désormais un peu plus fort dans l'océan Indien. Avec « Deux coeurs dans mon corps », éditions Project'îles, Na Hassi vient de remporter le Prix Vanille 2025 dans la catégorie OEuvre de fiction. Un sacre qu'elle accueille avec une profonde gratitude et qu'elle considère comme une victoire collective pour la littérature malgache.

« Ce prix ne m'appartient pas à moi seule. Il revient à tous ceux et toutes celles qui ont permis à cette oeuvre d'exister », confie-t-elle avec émotion.

Pour Na Hassi, cette reconnaissance dépasse sa personne : elle prouve que les voix venues de Madagascar ont leur place dans les grands débats littéraires de la région. « Le Prix Vanille permet de faire prospérer la littérature malgache ; c'est là son plus bel avantage », souligne-t-elle.

Le Prix Vanille, une passerelle régionale

« Deux coeurs dans mon corps » s'est distingué par la subtilité de son écriture et la force de sa poésie. En abordant un thème violent avec douceur et profondeur, l'auteure a su trouver un équilibre rare entre la brutalité du réel et la beauté du langage. Cette alliance entre poésie et violence maîtrisée a convaincu le jury. Au-delà du fond, la forme même du récit intrigue : bien qu'il soit présenté comme un roman, il échappe aux cadres traditionnels, offrant une lecture à la fois intime, déroutante et profondément humaine.

Créé en 2012 par l'association La Réunion des Livres, le Prix Vanille distingue chaque année des oeuvres issues ou inspirées de la région de l'océan Indien. Trois catégories sont concernées : Illustration, Dessin et OEuvre de fiction. Ce prix vise à valoriser les auteurs, illustrateurs et conteurs dont les créations participent au rayonnement culturel régional.

Na Hassi, en recevant cette distinction, rejoint ainsi une communauté d'auteurs qui font vivre les imaginaires de l'Indiano-Océanie. Grâce à cette distinction, Na Hassi a séjourné à La Réunion du 8 au 15 octobre. Elle a participé au salon du livre Athena 2025 à Saint-Pierre, l'un des plus importants de l'océan Indien, où s'est tenue la cérémonie officielle de remise des prix.

Entre rencontres avec des lycéens locaux, séances de dédicace et tables rondes, l'autrice a partagé sa vision de l'écriture et du Prix Vanille. Le 14 octobre, elle était à Saint-Denis, à la Médiathèque Mitterrand, pour une nouvelle série de discussions.

Son ambition : faire ressentir, au-delà des mots, la force intérieure de cette histoire, oscillant entre douleur et lumière. Cette distinction vient ainsi renforcer ce nouveau chapitre de sa carrière, marqué par l'adaptation théâtrale de son oeuvre -- une manière de prolonger l'émotion du texte dans une forme vivante et immersive.