Madagascar: Concert classique - Madagascar Mozarteum reporte ses événements culturels

En raison de la situation actuelle à Madagascar, Madagascar Mozarteum reporte ses concerts et projections à des dates ultérieures. Les mélomanes devront donc patienter un peu plus longtemps.

Les concerts classiques initialement prévus le 14 octobre à l'Institut Français de Madagascar (IFM) et le 19 octobre à l'Alliance Française d'Antananarivo n'auront pas lieu aux dates prévues.

Sous la direction d'Antsanirina Rakotoarimino, la prestation du Choeur Miangaly devait marquer un temps fort de la saison musicale. Dans le même élan, la projection de l'opéra « Tosca » de Giacomo Puccini, qui devait avoir lieu le 18 octobre, dans le cadre des retransmissions du MET (Metropolitan Opera), a également été reportée.

Les organisateurs précisent que ces événements seront reprogrammés dès que la situation nationale le permettra. Les nouvelles dates seront annoncées prochainement.