En marge des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a rencontré avant-hier, mardi 14 octobre 2025, à Washington, au Etats Unis d'Amérique, la Directrice générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune d'approfondir leur coopération et d'avancer vers l'adoption d'un nouveau programme de partenariat économique.

La délégation sénégalaise, conduite par Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, a été reçue à Washington par Mme Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI). Cette rencontre s'inscrivait dans la poursuite des discussions techniques en vue de la conclusion d'un nouveau cadre de coopération entre le Sénégal et l'institution de Bretton Woods.

Selon une communication officielle du ministère, publiée sur les réseaux sociaux, l'entretien a permis de constater une convergence de vues sur les prochaines étapes du processus. Celles-ci incluent notamment la convocation du Conseil d'administration du FMI, qui devra se prononcer sur la question du misreporting et examiner, dans la même dynamique, l'approbation d'un nouveau programme destiné à soutenir les réformes économiques du Sénégal.

Le ministère des Finances et du Budget précise, en outre, que les échanges ont débouché sur des engagements mutuels : une fois les discussions techniques achevées, le Sénégal et les services du FMI avanceront de concert vers la soumission du dossier au Conseil d'administration. Cette étape marquera un jalon décisif dans la relance du partenariat entre Dakar et le FMI.

Dans cette perspective, une mission du FMI est attendue à Dakar, dès la semaine prochaine, afin de parachever les travaux initiés à Washington et d'affiner les contours du futur programme. Ces discussions devraient permettre de consolider les acquis et de garantir la cohérence des orientations budgétaires et macroéconomiques retenues.

La délégation sénégalaise a, par ailleurs, tenu à saluer la disponibilité et l'attitude constructive de Mme Kristalina Georgieva, dont les récentes déclarations, à l'issue de la réunion informelle du Conseil d'administration du 3 octobre 2025, témoignent d'une volonté partagée de renforcer un partenariat fondé sur la transparence, la confiance et la convergence des objectifs économiques.