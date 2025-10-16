Sénégal: Coopération financière internationale / Nouveau programme de partenariat - Le pays et le FMI harmonisent leur feuille de route

16 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Jean Pierre Mallou

En marge des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a rencontré avant-hier, mardi 14 octobre 2025, à Washington, au Etats Unis d'Amérique, la Directrice générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté commune d'approfondir leur coopération et d'avancer vers l'adoption d'un nouveau programme de partenariat économique.

La délégation sénégalaise, conduite par Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, a été reçue à Washington par Mme Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds monétaire international (FMI). Cette rencontre s'inscrivait dans la poursuite des discussions techniques en vue de la conclusion d'un nouveau cadre de coopération entre le Sénégal et l'institution de Bretton Woods.

Selon une communication officielle du ministère, publiée sur les réseaux sociaux, l'entretien a permis de constater une convergence de vues sur les prochaines étapes du processus. Celles-ci incluent notamment la convocation du Conseil d'administration du FMI, qui devra se prononcer sur la question du misreporting et examiner, dans la même dynamique, l'approbation d'un nouveau programme destiné à soutenir les réformes économiques du Sénégal.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le ministère des Finances et du Budget précise, en outre, que les échanges ont débouché sur des engagements mutuels : une fois les discussions techniques achevées, le Sénégal et les services du FMI avanceront de concert vers la soumission du dossier au Conseil d'administration. Cette étape marquera un jalon décisif dans la relance du partenariat entre Dakar et le FMI.

Dans cette perspective, une mission du FMI est attendue à Dakar, dès la semaine prochaine, afin de parachever les travaux initiés à Washington et d'affiner les contours du futur programme. Ces discussions devraient permettre de consolider les acquis et de garantir la cohérence des orientations budgétaires et macroéconomiques retenues.

La délégation sénégalaise a, par ailleurs, tenu à saluer la disponibilité et l'attitude constructive de Mme Kristalina Georgieva, dont les récentes déclarations, à l'issue de la réunion informelle du Conseil d'administration du 3 octobre 2025, témoignent d'une volonté partagée de renforcer un partenariat fondé sur la transparence, la confiance et la convergence des objectifs économiques.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.