Afrique: Transformation et croissance économique de l'Afrique d'ici 2030 - L'impératif de mettre en lumière le rôle des jeunes femmes

À l'occasion de la Journée internationale de la femme rurale, la Fondation Batonga, soutenue par la Fondation Mastercard, a organisé hier, mercredi 15 octobre 2025, une conférence de presse pour mettre en lumière le rôle des jeunes femmes dans la croissance économique et la transformation de l'Afrique d'ici 2030. Occasion pour elle de présenter ses initiatives en faveur des jeunes femmes au Sénégal.

«La Fondation Batonga m'a ouvert beaucoup de portes. Elle m'a permis de savoir épargner de l'argent et c'est par la suite que j'ai ouvert une boutique», raconte Aminata Manga, jeune femme de 31 ans originaire de la région de Sédhiou, bénéficiaire du projet. «Les grossesses et les mariages précoces ont reculé dans la région de Sédhiou, grâce à l'intervention de la Fondation Batonga. Ce sont les hommes même qui le disent», ajoute Mariama Bandia, facilitatrice communautaire et femme-reporter dans cette région.

Ces témoignages faits hier, mercredi 15 octobre 2025, lors d'une conférence de presse, en disent long sur les impacts des projets de la Fondation Batonga sur les populations. Installée au Sénégal depuis 2023, elle vise à accompagner les jeunes femmes pour leur autonomisation économique. Les responsables de la Fondation Batonga ont ainsi profité de la Journée internationale de la femme rurale, dont le thème porte sur «Les jeunes femmes en Afrique : actrices de la croissance économique et de la transformation d'ici 2030», pour rappeler les actions pilotes qu'elle mène dans les régions de Kolda et de Sedhiou, notamment dans la formation en leadership et entrepreneuriat, le coaching professionnel, le mentorat et accompagnement à la création d'entreprises.

Plus de 3000 jeunes femmes participent déjà à ces initiatives, avec un suivi régulier pour garantir insertion économique et durabilité. «Nous avons pu mettre en place 103 cercles de femmes et 42 clubs de leadership. Nous avons une plateforme de plus de 3000 femmes qui sont réunies en cercle. Nous avons créé 102 emplois directs. Ce sont des emplois en termes de facilitateurs, facilitatrices, business coach, mentors. Nous avons 50 business coach, 42 mentors et nous intervenons également dans plus de 30 communautés à Kolda et à Sédhiou», a déclaré la Directrice de la Fondation Batonga au Sénégal, Ndèye Absa Guèye Ndiaye.

«Nous tendons maintenant vers une phase d'extension. Dans cette phase, nous nous projetons dans les chaînes de valeurs agricoles. C'est à ce niveau que nous allons voir les dispositifs qui existent au sein de ces communautés et quels sont les voies et moyens qu'il faut emprunter pour que l'accès à la terre soit vraiment une réalité pour ces femmes», ajoutera-t-elle.

En effet, la Fondation Batonga reçoit le soutien financier de la Fondation Mastercard pour aider les jeunes femmes défavorisées à atteindre l'indépendance économique par l'éducation, la formation entrepreneuriale, le mentorat et le coaching. Un rapport, intitulé «Jeunes femmes en Afrique : agents de croissance économique et de transformation d'ici 2030», commandité par la Fondation Mastercard et réalisé en collaboration avec McKinsey & Company révèle «qu'éliminer les obstacles systémiques et favoriser la participation des jeunes femmes au marché du travail africain permettrait à l'économie du continent de générer environ 287 milliards de dollars d'ici à 2030, soit une augmentation du PIB de 5%».

En effet, malgré les avancées en matière d'accompagnement des femmes rurales, les défis à relever, comme l'accès aux financements, restent encore nombreux. La Fondation Batonga n'exclut pas d'étendre ses tentacules un partout au Sénégal.