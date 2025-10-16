Sénégal/Gabon: Jeux olympiques de la jeunesse Dakar2026 - Diagna « connecte » le Président Oligui Nguema

La coopération sportive entre les Comités Nationaux Olympiques du Sénégal et du Gabon se renforce en perspective des JOJ Dakar2026. Dans cette perspective le Président Mamadou Diagna Ndiaye a été reçu en audience, ce mardi 14 octobre, par le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République gabonaise, en présence de son homologue, Monsieur Gressant Pambo, Président du Comité National Olympique (CNO) du Gabon. Il a saisi l'opportunité pour présenter l'état des préparatifs de Dakar 2026 et inviter ses hôtes a s'approprier les JOJ.

Point de répit pour Mamadou Diagna Ndiaye et son staff. Le président du Comité national olympique et sportif sénégalais tient, comme à la prunelle de ses yeux, a une organisation parfaite des premiers jeux olympiques de la jeunesse sur le continent. D'où le slogan, « l'Afrique accueille, Dakar célèbre ».

Pour rendre pratique cette maxime, Diagna Ndiaye tente de connecter plusieurs Chefs d'Etat africains et du monde entier à la cause de Dakar. Ainsi, après Paris, Washington, Pékin, Tokyo, Praia, le patron de l'olympisme sénégalais a été l'hôte du président de la République du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Au bord du vol spécial, il a effectué un séjour express de 24 heures, a Libreville mais riche en termes de résultats probants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Puisque le premier des Gabonais a décidé de se mettre aux côtés du Sénégal pour des JOJ historiques en 2026.

Les échanges avec le Chef de l'Etat gabonais ont porté sur les perspectives de partenariat et de soutien mutuel entre les deux CNO en vue des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, un événement historique qui marquera la première organisation d'une manifestation olympique sur le continent africain.

Le Président de la République gabonaise a fait part de sa fierté de voir l'Afrique accueillir les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Il s'est félicité des grandes avancées dans la préparation qui lui ont été présentées, avant de manifester sa disponibilité pleine et entière ainsi que celle de tout le Peuple gabonais à être à côté du Sénégal et du COJOJ pour le succès de l'événement.

En prélude de cette audience, des séances de travail ont été tenues entre les délégations des deux CNO, suivies de visites de sites et infrastructures sportives. Ces rencontres ont permis de réaffirmer les liens d'amitié, de fraternité et de coopération, au-delà des deux entités membres du Comité International Olympique, entre les communautés sportives des deux pays.

« Le CNO du Gabon est honoré de recevoir le Président Ndiaye et sa délégation. Les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 sont une occasion unique pour le rayonnement du sport et des jeunes athlètes africains. Nous sommes résolument engagés aux côtés de Dakar 2026 et à œuvrer au succès de cet événement continental », a souligné M. Gressant Pambo, Président du CNO Gabonais.

« Cette visite s'inscrit dans la volonté commune du Sénégal et du Gabon de promouvoir les valeurs de l'olympisme, de renforcer la coopération régionale et de faire des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 un véritable symbole d'unité, de jeunesse et de fierté africaine », a soutenu pour sa part le Président Mamadou Diagna Ndiaye, devant le Général Brice Clotaire Oligui Ngema, Président de la République du Gabon.

La délégation conduite par le Président Mamadou Diagna Ndiaye était composée de Ibrahima Wade, Coordonnateur Général du Comité d'Organisation des JOJ Dakar 2026, Louis Lamotte, Directeur de Cabinet du Président du COJOJ Dakar 2026, Balla Dieye, Directeur des Relations Internationales, Khadidiatou Niang, Directrice des Cérémonies, Abdoulaye Thiam, Président de l'Association Nationale de la Presse Sportive et de l'AIPS Afrique. A noter que l'Ambassadeur du Sénégal au Gabon, Mame Oumar Thiaw a également pris part aux travaux.