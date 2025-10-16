En direction du Mondial 2026, le ministère des sports est à l'écoute du sélectionneur national en direction de la prochaine Coupe d'Afrique des nations et du Mondial 2026. Le directeur du sport de haut niveau du ministère des sports, Cheikh Tahirou Fall qui était l'invité de l'émission Salam Sénégal de la RSI estime le ministère a déjà anticipé pour éviter toute surprise lors de cette édition qui se déroulera en fin d'année au Maroc. Toutes les disposions ont été prises pour un meilleur plan de préparation et de participation à ce rendez-vous mondial. Le budget sera préparé.

Confection du programme de préparation de Pape Thiaw en vue du Mondial américain

" Par rapport à la Coupe du monde et avant la CAN, madame le ministre des sports a déjà commencé les réunions depuis fort longtemps. La semaine passée, nous avons eu une réunion avec les ministères des finances, de l'Intérieur, des Affaires étrangères, pour ne citer que ceux-là. C'est pour vous dire l'importance que elle donne à cette compétition. Pour ne pas avoir de surprise au Maroc, elle a jugé nécessaire de prendre les devants pour que les conditions de préparation soient les meilleures.

Le budget dépendra de plusieurs facteurs. Il y a le programme de préparation de l'entraîneur Pape Thiaw. On ne sait pas si il va se préparer au Sénégal où ailleurs. Tant que son programme n'est pas mis à notre disposition, on ne peux pas finaliser le budget de la participation "