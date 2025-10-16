Sénégal: Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération - «Le pays a fait le choix de la transparence et de la discipline macroéconomique»

16 Octobre 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Jean Pierre Malou

En marge de la mission sénégalaise, le mardi 14 octobre 2025, à Washington, aux Etats Unis d'Amérique (USA), Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, a salué la dynamique de concertation engagée entre le gouvernement sénégalais et le Fonds monétaire international (FMI). La délégation conduite par Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, a en effet rencontré, à Washington, Kristalina Georgieva, Directrice générale du FMI, dans le cadre des discussions visant la conclusion d'un nouveau programme de coopération entre le Sénégal et l'institution financière internationale.

Réagissant à cette rencontre sur ses réseaux sociaux officiels, M. Sarr a tenu à souligner la philosophie économique guidant l'action du gouvernement. «Le Sénégal a fait le choix de la transparence et de la discipline macroéconomique. Il a fait ce choix, car la première ressource d'un pays n'est pas l'endettement, mais la confiance», a-t-il relevé.

Poursuivant son propos, le ministre de l'Economie a mis en lumière le rôle que peut jouer le FMI dans le renforcement de cette crédibilité économique. «Le FMI a un rôle à jouer de ce point de vue, car il constitue un bien public mondial capable d'instaurer la confiance lorsqu'il s'appuie sur un leadership politique crédible.»

A travers cette déclaration, Abdourahmane Sarr a réaffirmé la volonté du gouvernement sénégalais de bâtir une relation de partenariat fondée sur la transparence, la rigueur et la confiance mutuelle, considérant ces principes comme les piliers essentiels de la stabilité macroéconomique et du développement durable.

