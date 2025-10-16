Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La CEI ouvre la distribution des cartes d'électeurs aux États-Unis

La Commission Électorale des Représentations Diplomatiques des États-Unis d'Amérique (CERD-USA) informe l'ensemble de la diaspora ivoirienne vivant sur le sol américain du lancement officiel de la phase de distribution des cartes d'électeurs. Cette opération, cruciale pour la participation au scrutin présidentiel du 25 octobre 2025, se déroulera du samedi 11 au lundi 20 octobre 2025 dans les lieux de vote désignés par la Commission.

Étape essentielle du processus électoral, cette distribution permettra à chaque électeur inscrit sur la liste électorale de retirer personnellement sa carte dans son bureau de vote. La CEI appelle ainsi les Ivoiriens résidant aux États-Unis à se mobiliser pour accomplir cette formalité indispensable à l'exercice de leur droit de vote.

Pour retirer sa carte, chaque électeur devra présenter l'un des documents suivants : la Carte Nationale d'Identité ou une attestation d'enrôlement de l'ONECI, un passeport biométrique, une carte consulaire, ou encore le récépissé d'enrôlement pour la carte d'électeur. Ces pièces visent à garantir la fiabilité du processus et à prévenir toute tentative de fraude.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un communiqué signé par Son Excellence Ibrahima Touré, Ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, la CERD-USA souligne l'importance de cette étape pour la transparence et la crédibilité du scrutin. Elle invite les ressortissants ivoiriens à s'informer auprès de leurs représentations diplomatiques pour connaître les modalités pratiques de retrait.

Pour tout renseignement complémentaire, la CEI met à disposition les contacts du Secrétaire du CERD (240 602 3831) et du Président du CERD (267 854 9738).

En lançant cette opération, la Commission électorale ivoirienne réaffirme sa volonté d'assurer la pleine participation de la diaspora aux échéances électorales, dans le respect des principes de transparence, d'équité et de responsabilité citoyenne.