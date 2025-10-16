Cote d'Ivoire: Taekwondo - Le Grand Maître Emmanuel Pamah s'est éteint

Le taekwondo ivoirien est à nouveau en deuil. Le Grand Maître Jean Emmanuel Pamah, ceinture noire 6e dan, est décédé, le 9 octobre dernier, à Abidjan. Une des figures emblématiques de la discipline, Me Pamah faisait partie des premiers élèves du Coréen, Kim Young Tae, précurseur du taekwondo en Côte d'Ivoire.

Il était de la génération des Maîtres Arsène Zirignon, Souleymane Koné (Solo de Bouaké), Gadou Benoît dit Benito, René Beauville, Désiré Bamba, Boursier Michel, Albert Koblavi, Edouard Kakou Amon, Tia Gaston et autres.

International dès 1975, Pamah faisait partie de l'équipe nationale de combat et de démonstration, sous la direction du Grand Maître Kim Young Tae. Il part, laissant un palmarès éloquent, avec plusieurs titres de champion de Côte d'Ivoire, notamment en 1975, 1976 et 1977. Il a été l'un des premiers médaillés mondiaux du taekwondo ivoirien et africain (médaillé de bronze aux 2es championnats du monde (Séoul 1975).

Formateur aux côtés de Kim Young Tae, Pamah a assumé des fonctions au niveau des instances dirigeantes de la fédération sous les présidents Ouasssenan Koné, Edmond Zegbehi, Coulibaly Siaka et Bamba Cheick Daniel. Sa disparition est une grande perte pour la taekwondo ivoirien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En attendant le programme des obsèques, ses coéquipiers de promotion et d'autres anciens coéquipiers ont décidé d'aller présenter leurs condoléances à la famille éplorée.