Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Henriette Lagou - « Je serai la première à faire une passation de charges »

Les présidents qui se sont succédé à la tête de l'Etat n'ont jamais effectué de passation de charges. Henriette Lagou assure qu'elle va y remédier, cette année.

De Félix Houphouët-Boigny, hier, à Alassane Ouattara aujourd'hui, aucun des Chefs d'Etat ivoiriens n'a encore effectué une passation de charges, au moment où il cède le pouvoir. La candidate Henriette Lagou l'a déploré, le 14 octobre dernier, à la place publique de Bocanda, au quartier Gbokli.

« Ce n'est pas normal que dans un pays phare comme la Côte d'Ivoire, il n'y ait jamais eu de passation symbolique du témoin entre un ancien Chef d'Etat et son successeur », a-t-elle regretté, avant de renchérir : « Je serai la première personne qui recevra le témoin des mains d'un ancien Chef d'Etat... », a déclaré la candidate du Gp-Paix, sûre de sa victoire au terme du scrutin du 25 octobre prochain.

Face aux populations, la candidate à la présidentielle a pris soin de rappeler que Houphouët-Boigny, le père de la Nation (décédé en 1993) n'a pu faire de passation de charges. Idem pour Henri Konan Bédié, Robert Guéi et Laurent Gbagbo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Par ailleurs, dans son allocution, Henriette Lagou a déballé, dans les moindres détails, les axes de son projet de société. Ce programme, a-t-elle souligné, repose sur une paix durable et un développement économique basé sur « le social hardi ».