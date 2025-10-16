Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - La candidate du Mgc célébrée dans le village de Blé Goudé

Simone Gbagbo était, mardi, à Guibéroua, dans le village de l'un de ses soutiens politiques.

La candidate Simone Gbagbo a été littéralement célébrée, le 14 octobre, à Guibéroua, village de son grand allié, Charles Blé Goudé, leader du Cojep.

C'est une foule joyeuse au bord de l'hystérie qui l'a accueillie à son arrivée sur le lieu du meeting, en début de soirée. Son tour d'honneur, en compagnie de Charles Blé Goudé, s'est transformé en une véritable liesse populaire.

« Appelez-moi l'élu oooh », tonnait la chanson d'accueil. Un chant qui s'est mué en concert de joie. « Nisrê nisrê nisrê », dirait-on en langue locale. (entendez : bonne arrivée !) À la liesse, s'ajoutait une conviction sans faille de gagner la présidentielle du 25 octobre.

« Ensemble, nous sommes capables », lisait-on sur les tee-shirts de la candidate. Cette écriture inscrite partout sur les tee-shirts de campagne se veut quelque part, la signature sans fioriture, d'une détermination sans faille de la part du commando de la candidate Simone Gbagbo. Elle fait écho à la dénomination même du parti, le Mouvement des générations capables (Mgc). Capables de la victoire, ils s'estiment capables de réconcilier toute la Côte d'Ivoire. « Pour une nation réconciliée et au travail », prône une affiche de campagne.

« Aujourd'hui, il faut essayer une nouvelle solution. Et je veux qu'on m'essaye comme nouvelle solution », revendiquera la candidate en osmose avec la foule des supporters. Après avoir été retenue par le Conseil constitutionnel parmi les postulants est déjà « une première victoire », selon la candidate. Reste la seconde : prendre le Palais présidentiel.