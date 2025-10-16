Togo: Hausse généralisée de la production agricole

Le ministère de l'Agriculture a présenté mercredi le bilan du volet agricole de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, à l'occasion de l'ouverture du Salon International de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire de Lomé (SIALO).

Les actions ont porté sur l'amélioration de la disponibilité des intrants agricoles, la facilitation de l'accès au financement, l'extension de la zone agricole de Kara pour soutenir l'agro-industrie et surtout, une réforme foncière visant à sécuriser l'accès aux terres cultivables.

Ces mesures ont contribué à une hausse significative de la production entre 2020 et 2024 :

+15 % pour les céréales,

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

+13 % pour les légumes,

+31 % pour les légumineuses.

Les cultures d'exportation ont également progressé :

+25 % pour le café,

+26 % pour le cacao.

Quant au coton, sa production a oscillé entre 50 000 et 70 000 tonnes, confirmant une dynamique de reprise.

Le secteur de l'élevage n'est pas en reste, avec des augmentations notables :

+36 % pour les volailles,

+26 % pour les ovins,

+36 % pour les caprins,

+4 % pour les bovins.

La production halieutique affiche quant à elle une hausse de 38 %.

Grâce à ces performances, le Togo est passé d'une couverture nationale des besoins alimentaires de 136 % en 2020 à 153 % en 2024. Un bond qui place l'agriculture comme levier de sécurité alimentaire, de création de valeur ajoutée et de croissance économique.