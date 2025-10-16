Gambie: Foni Brefet bénéficie d'une subvention de la Banque Mondiale à hauteur de 66 millions de dollars

Foni Brefet est devenu le récent bénéficiaire du programme d'électrification nationale de la Gambie, et ce, suite à la mise en service d'un système électrique dans le village.

Le projet fait partie intégrale du Projet d'Accès Régional à l'Electricité de la CEDEAO financé par la Banque Mondiale avec une subvention de 66 millions de dollars à la Gambie.

Cette initiative vise à répandre l'accès à l'électricité à 395 communautés rurales et péri-urbaines du pays, connectant environ 35.000 ménages et 425.000 personnes au réseau électrique national.

Le projet a pour but de stimuler l'accès à l'électricité en Gambie, en Guinée-Bissau, au Mali, et ce, par le biais du réseau de transmission de l'Organisation pour le Développement des Pays du Bassin de la Rivière Gambie.

Le projet a effectivement démarré en 20219 et sera bientôt achevé.

La mise en service du réseau électrique à Berefet marque le début du premier transformateur de la ligne d'approvisionnement no3 de Brikama, connectant le District de Foni Berefet au réseau électrique national pour la première fois de l'histoire.

Des hauts représentants du gouvernement, des partenaires au développement, de la Société Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité de la Gambie (NAWEC), ainsi que des résidents de la communauté qui se sont joints aux festivités marquant cet évènement historique, ont déclaré que « c'est un jour inoubliable. »

Mr Lamin Sanyang s'exprimait au nom de l'Alcalo de Berefet. Il a transmis sa gratitude au gouvernement et aux partenaires pour l'avènement de l'électricité dans son village pour la première fois de l'histoire.

« Brefet a existé pendant plus d'un millier d'années, mais c'est la première fois que nos populations sont bénéficiaires d'un projet d'électrification inspiré par le gouvernement, » a déclaré Sanyang.

« Lorsque vous donnez l'accès à l'électricité à un être humain, vous lui donnez la vie éternelle. C'est un rêve devenu réalité pour notre village. »

Il a demandé à la communauté de prier pour l'Alcalo du village qui ne pouvait assister à cet évènement historique pour des raisons de santé, et a exhorté les résidents à protéger cette nouvelle infrastructure et à en faire bon usage.

La député de la circonscription de Foni Brefet, l'Honorable Amie Colley, a dépeint ce projet comme étant un symbole de régénération qui rehaussera le niveau d'existence des populations.

« Nos populations ont attendu ce moment pendant de longues années ; le jour où finalement l'électricité éclairerait nos maisons, écoles, et établissements sanitaires, » a-t-elle déclaré. « La mise en service du réseau électrique dans notre village signifie que désormais nos enfants pourront étudier la nuit, le personnel soignant pourra améliorer la qualité des services sanitaires, et les petites entreprises pourront se développer. »

L'Honorable Colley a également exprimé sa reconnaissance au Président Adama Barrow, à la Banque Mondiale, à la Société Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité de la Gambie (NAWEC) pour leur collaboration et détermination à veiller à ce que aucune communauté gambienne ne soit marginalisée dans l'envolée vers l'électrification rurale.

« Chérissons ce développement, prenons en la responsabilité, et utilisons l'électricité sagement, » a-t-elle exhorté.

Le Ministre du Pétrole, de l'Energie et des Mines, l'Honorable Nani Juwara, a déclaré que le projet représente le plus important programme d'électrification jamais entrepris en Gambie.

« Ce projet, financé par une subvention de 66 millions de dollars de la Banque Mondiale, connectera au réseau électrique plus de 365 communautés dans le pays, » a déclaré le Ministre.

« Il ne s'agit pas seulement de l'avènement de l'électricité dans ces communautés, il s'agit également d'apporter le progrès, de créer des opportunités et un meilleur avenir pour nos populations. »

Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à réaliser l'accès universel à l'électricité d'ici 2026, et ce, quatre années avant la date butoir de l'Organisation des Nations Unies.

L'électricité n'est nullement un luxe; c'est un maillon essentiel au développement. L'électricité permet à nos hôpitaux de fonctionner normalement, à nos enfants d'étudier après la tombée de la nuit, et crée des opportunités de développement pour les entreprises, » a-t-il affirmé.

Mr Ousman Bojang, le gouverneur de la Région de West Coast, a loué l'esprit de coopération entre le gouvernement, la Société Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité de la Gambie (NAWEC), et les partenaires au développement du projet.

« Il y a quelques années de cela, un grand nombre de communautés rurales n'auraient jamais osé rêver de l'arrivée de l'électricité dans leurs villages, » a-t-il déclaré. « De nos jours, cela est non seulement disponible, mais c'est également abordable. »

Il a salué le dévouement du député de Foni Brefet, l'Honorable Amie Colley, pour son combat inlassable pour ses électeurs.

« Elle a été un partenaire infatigable dans l'avènement du progrès dans cette communauté, » a-t-il ajouté,

Mr Gallo Saidy, le directeur général de la Société Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité de la Gambie (NAWEC), a déclaré que ce jour est un moment de fierté pour NAWEC et les populations de Berefet.

« C'est avec une immense joie que j'accueille Berefet dans la famille de la Société Nationale de Distribution d'Eau et d'Electricité de la Gambie (NAWEC), » a-t-il déclaré.

« Ce projet fait partie de notre programme d'électrification de 93 communautés dans la Région de West Coast, y compris 11 dans les environs de Foni Brefet. »

Il a mis un accent sur le fait que Berefet est la première communauté de la région à bénéficier de l'accès à l'électricité et a adressé ses remerciements à la Banque Mondiale pour son soutien et son partenariat.

« L'électricité ne suffit pas seulement à éclairer les maisons, l'électricité apporte l'espoir, la dignité et crée des opportunités. Dans plusieurs régions de la Gambie, les enfants étudient désormais la nuit grâce à l'électricité et les parents poursuivent leurs activités commerciales même à la tombée de la nuit. Cela est une véritable preuve de développement, » a-t-il noté.

Mr Saidy a également rappelé aux résidents d'utiliser prudemment l'électricité et leur a recommandé d'appeler le numéro gratuit de la NAWEC:1669 pour demander assistance ou signaler des disfonctionnements.

Mr Arkidius Koumoin, Chef du Département pour les Energies Conventionnelles et représentant la Commission de la CEDEAO, a félicité la Gambie pour son succès dans la mise en oeuvre du programme régional d'accès à l'électricité.

« Par le biais du Projet d'Accès Régional à l'Electricité de la CEDEAO, nous transformons l'obscurité en électricité pour 93 communautés, y compris Berefet, » a-t-il déclaré.

« L'électricité ne permet pas uniquement d'éclairer les maisons. L'électricité permet également d'ouvrir la voie vers la connaissance, la santé, la croissance économique, et la cohésion sociale. »

Il a révélé que le projet fait partie d'une initiative globale de 225 millions de dollars incorporant la Gambie, la Guinée-Bissau, et le Mali, avec 50 millions de dollars alloués uniquement à la Gambie.

« Ce succès est le résultat d'une vision et coopération mutuelle. Ensemble, main dans la main, nous bâtissons un avenir meilleur et plus prospère pour nos populations, » a ajouté Mr Koumoin.

Mme Elise Massan Akitani, Chef de la délégation de la Banque Mondiale, a déclaré que ce succès reflète la ferme détermination de la Gambie à donner un grand coup de fouet à l'électrification rurale.

« En 2017, nous avons réalisé que bien que la CEDEAO avait établi des connections interrégionales, un grand nombre de communautés environnantes vivaient toujours dans l'obscurité, » a-t-elle précisé.

« Ce projet a été conçu en vue de répondre au besoin de connecter les communautés directement aux sous-stations de haute tension de Brikama et de Soma. »

Elle a déclaré que la subvention de 66 millions de dollars permettrait à la Gambie de garantir un approvisionnement en électricité fiable et de haute qualité à toutes les communautés ciblées, et ce, d'ici 2026.

« La détermination du gouvernement à conclure ce projet dans le temps imparti est louable. L'électricité que vous voyez aujourd'hui en est la preuve, » a-t-elle déclaré.

