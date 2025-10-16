Cameroun: La commission nationale de recensement des votes désignée pour la présidentielle

16 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

Le processus électoral camerounais entre dans sa phase décisive avec la publication par Élections Cameroon de la composition de la commission chargée du décompte final. Cette instance cruciale, présidée par Emile Essombe, magistrat et pilier du Conseil constitutionnel, a pour mission de centraliser l'ensemble des résultats de la présidentielle du 12 octobre avant leur transmission au Conseil constitutionnel. La mise en place de cette structure opérationnelle marque une étape déterminante dans le calendrier électoral, alors que l'attention nationale se focalise sur la régularité et la transparence des opérations de décompte.

La commission nationale de recensement des votes rassemble des profils variés issus de la magistrature, de l'administration et de l'organe électoral lui-même. Outre son président Emile Essombe, magistrat hors hiérarchie, elle comprend deux autres magistrats de la Cour suprême désignés par le Premier président.

Cinq représentants de l'administration territoriale et cinq membres d'Élections Cameroon complètent cette architecture institutionnelle. Chacun des douze candidats à l'élection présidentielle disposera également d'un représentant au sein de cette instance, conformément aux dispositions du Code électoral camerounais qui encadre strictement ces opérations sensibles.

Le rôle de cette commission est fondamental dans la chaîne de légitimité du scrutin. Selon la loi électorale, elle procède au décompte général des votes sur la base des procès-verbaux transmis par les commissions départementales. Son mandat inclut la correction des éventuelles erreurs matérielles de décompte, une prérogative essentielle pour garantir la sincérité du scrutin.

Le travail de cette instance, placée sous l'autorité d'un magistrat expérimenté, constitue le dernier maillon technique avant la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel, ultime étape du processus démocratique.

