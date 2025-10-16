Sénégal: Saga des « Lions » en éliminatoires du mondial - 38 victoires en 81 matchs et 126 buts inscrits

Les « Lions » du Sénégal se sont qualifiés, mardi, pour une troisième fois consécutive en Coupe du monde après leur victoire 4 à 0 sur la Mauritanie. Leur saga a démarré lors de la campagne pour l'édition de 1970, au Mexique. De cette lointaine époque à aujourd'hui, ils ont disputé en tout 81 matchs pour 38 victoires, 26 nuls et 17 défaites. Durant ces 14 phases éliminatoires, l'équipe a inscrit 126 buts et en a pris 70.

En battant, mardi, la Mauritanie sur le score de 4-0, au stade Abdoulaye Wade, le Sénégal s'est qualifié pour la quatrième fois de son histoire en phase finale de Coupe du monde après 2002, 2018 et 2022. Du 3 novembre 1968, marquant ses grands débuts en éliminatoires du Mondial, sanctionnés par une défaite (0-1), à Casablanca, contre le Maroc, à la victoire d'hier 14 octobre 2025, l'équipe du Sénégal a disputé au total 81 rencontres.

Le bilan est assez flatteur pour les « Lions » qui ont remporté 38 victoires, pour 26 nuls et 17 défaites. Ils ont trouvé le chemin des filets à 126 reprises et ont encaissé 70 buts. Sur la route du Mondial, le Sénégal a affronté 24 nations au total.

Le Maroc (1970, 1974, 1982, 1994 et 2002) et le Togo (1978, 1998, 2006, 2022 et 2026) restent ses adversaires les plus réguliers. Ils sont suivis du Libéria (2006, 2010 et 2014), de l'Égypte (2002, 2022), de l'Algérie (2002, 2010), de la Namibie (2002, 2022), du Congo (2006, 2022) et de l'Angola (1986, 2014). En 11 confrontations, les « Lions » du Sénégal ne se sont imposés qu'à deux reprises contre les « Lions de l'Atlas » (2-1 le 5 janvier 1969 et 1-0 le 14 juillet 2001) qui ont, avec les « Eperviers », brisé à trois reprises leur rêve de participer à une première phase finale de leur histoire. Il a fallu attendre l'édition de 2002 pour les voir briser le plafond de verre.

Lors de ces différentes phases qualificatives, le Sénégal a réalisé des cartons notamment contre le Mozambique (6-1, éliminatoires Mondial 1994), le Liberia (6-1, éliminatoires Mondial 2006), la Namibie (5-0 ; 4-0, éliminatoires Mondial 2002) et récemment contre le Soudan du Sud (5-0, éliminatoires Mondial 2026). Après le carton contre les Sud-Soudanais, Pape Thiaw, avec cette belle victoire sur la Mauritanie, termine sur une très bonne note. Comme quand Aliou Cissé lançait cette campagne le 18 novembre 2023, dans ce même stade Abdoulaye Wade, contre le Soudan du Sud (4-0).

C'est dire donc que cette campagne reste la plus aboutie. En effet, en dix rencontres disputées, les « Lions », comme lors des éliminatoires de 2018 (5 victoires et 3 nuls), n'ont jamais perdu ; ce qui leur permet d'ailleurs de porter leur série d'invincibilité à 26 rencontres sans la moindre défaite.

Avec un bilan de 7 victoires et 3 nuls, le Sénégal (24 points) fait mieux que lors de la campagne de 2006 où il avait terminé avec 6 victoires, 3 nuls et une défaite, devancé de deux unités par le Togo (21 pts) qui s'était qualifié pour le Mondial allemand. Sur le plan offensif, les « Lions » ont également carburé et font également mieux avec 22 buts inscrits contre 21 lors de la campagne de 2006.